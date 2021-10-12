Госдума VIII созыва приступила к работе

На первом заседании 12 октября депутаты избрали председателя Госдумы и его заместителей, зарегистрировали фракции, утвердили составы думских комитетов и комиссий. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.

На первом заседании 12 октября депутаты избрали председателя Госдумы и его заместителей, зарегистрировали фракции, утвердили составы думских комитетов и комиссий.

Первое заседание открыла Валентина Терешкова

Первое пленарное заседание должен открывать старейший избранный депутат. В новом созыве таковым является представитель «Единой России», бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Но, как писала ранее «Областная газета», он отказался от своего конституционного права, и оно перешло следующему по возрасту — первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. Место в президиуме заняли старейшие представители каждой из партий, прошедших в Госдуму: Владимир Жириновский от ЛДПР, Светлана Савицкая от КПРФ, Галина Хованская от «Справедливой России — За правду» и Алексей Нечаев от «Новых людей».

Валентина Терешкова поприветствовала участников и гостей мероприятия и объявила заседание открытым, после чего прозвучал гимн России. В начале заседания на нём присутствовали 427 депутатов. Ещё 23 народных избранника отсутствовали.

Фракции и график работы

В новом созыве Госдумы зарегистрировано пять фракций: «Единая Россия» (324 депутата, руководитель Владимир Васильев), КПРФ (57 депутатов, Геннадий Зюганов), «Справедливая Россия — За правду» (28 депутатов, Сергей Миронов), ЛДПР (23 депутата, Владимир Жириновский), «Новые люди» (15 депутатов, Алексей Нечаев).

Также парламентарии приняли график своей работы на осеннюю сессию – с 12 октября по 31 декабря 2021 года. Ближайшие три месяца у депутатов будет по два заседания в неделю с 12:00 до 16:00 без перерыва. После трёх недель такой работы запланирована одна неделя для работы в округах.

Вячеслав Володин снова спикер

На голосование на должность спикера Госдумы было представлено два кандидата: «Единая Россия» предложила на этот пост Вячеслава Володина, который возглавлял нижнюю палату российского парламента и во время прошлого созыва, а коммунисты выдвинули Дмитрия Новикова. Каждый претендент выступил с речью, а затем оба ответили на вопросы депутатов.

Голосование проходило на альтернативной основе. Кандидатуру Вячеслава Володина поддержали 360 депутатов (80 процентов), Дмитрия Новикова – 61 (13,6 процента). Всего проголосовал 421 депутат (93,6 процента). После голосования Валентина Терешкова уступила место на трибуне вновь избранному председателю Госдумы VIII созыва. Дальнейшее заседание вёл уже сам Вячеслав Володин.

В тему Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Глава государства поздравил парламентариев с началом работы. На встрече обсуждались приоритеты бюджет России, вопросы экономического и социального блоков. – Всех вас объединяет стремление работать в интересах России, ради повышения благополучия и качества жизни людей. Парламент именно та площадка, где должны звучать разные мнения. Здесь особое значение имеет конструктивный диалог, – подчеркнул Президент РФ. – Рассчитываю, что вы будете повышать высокий кредит доверия ежедневной работой. Безусловно, вы будете стремиться реализовывать свои обещания, программы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с национальными целями развития.

11 заместителей спикера

У председателя Госдумы будет 11 заместителей, в том числе двое первых. Первыми заместителями председателя избраны Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ).

Заместителями председателя Госдумы стали Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол от фракции «Единая Россия», Александр Бабаков от «Справедливой России — За правду», Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от фракции «Новые люди».

Свердловские депутаты возглавили два комитета

Как уже сообщала «Облгазета», в новом созыве в Госдуме будет 32 комитета. На первом заседании депутаты утвердили составы думских комитетов, их председателей и заместителей.

Депутаты «Единой России» возглавили 17 комитетов. В частности, депутат от Свердловской области Павел Крашенинников сохранил за собой должность председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

Депутаты КПРФ будут председателями в пяти комитетах. Представители фракции «Справедливая Россия — За правду» возглавят четыре комитета. ЛДПР также сохранила руководство в четырёх. Депутаты новой парламентской фракции «Новые люди» возглавят два. Так, Александр Дёмин, представляющий интересы двух уральских регионов – Свердловской и Курганской областей – стал главой комитета по малому и среднему предпринимательству.

Ещё два свердловских депутата стали заместителями председателей комитетов: Жанна Рябцева – по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Антон Шипулин – по физической культуре и спорту.

Всего интересы Свердловской области в Госдуме VIII созыва будут представлять 13 депутатов от четырёх партий.

Чем будут заниматься остальные свердловские депутаты?

«Единая Россия»:

Андрей Альшевских – комитет по безопасности и противодействию коррупции,

– комитет по безопасности и противодействию коррупции, Сергей Бидонько – комитет по строительству и ЖКХ,

– комитет по строительству и ЖКХ, Лев Ковпак – комитет по бюджету и налогам,

– комитет по бюджету и налогам, Сергей Чепиков – комитет по государственному строительству и законодательству,

– комитет по государственному строительству и законодательству, Зелимхан Муцоев – комитет по обороне,

– комитет по обороне, Константин Захаров – комитет по промышленности и торговле,

– комитет по промышленности и торговле, Максим Иванов – комитет по аграрным вопросам.

Эсер Андрей Кузнецов вошёл в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, а коммунист Николай Езерский – в комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Депутатская вертикаль

На первом заседании Госдумы присутствовала председатель Свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

– Мы активно сотрудничаем с коллегами из Госдумы и Совета Федерации в рамках Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Предоставляя возможность коллективного свободного обсуждения путей решения актуальных вопросов, «Депутатская вертикаль» является успешным инструментом для реализации законодательных инициатив, возникающих на всех уровнях законодательной власти. Уверена, что в предстоящие годы эта практика продолжится, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

13 октября в 16:00 состоится заседание Совета Государственной думы. Второе пленарное заседание намечено на 14 октября.