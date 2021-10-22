Владимир Путин выступил на «Валдае»: ключевые заявления. Фото: Павел Ворожцов

Президент России принял участие в пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства высказался о своей роли в истории, цивилизационном кризисе, глобальных переменах и об «умеренном консерватизме», который приходит на смену изжившему себя капитализму. В этом году тема форума была обозначена как «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Мы выбрали пять главных заявлений российского лидера.

Об эпохе перемен

Своё выступление Президент России начал с констатации факта: мир живёт в эпоху грандиозных перемен, которые начались «довольно давно» и становятся «всё глубже и фундаментальнее». Происходящий в мире кризис глава государства назвал «концептуальным и даже цивилизационным».

- По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле, и нам всё равно придётся их серьёзно переосмысливать, – подчеркнул Владимир Путин.

В качестве иллюстрации глава государства привёл китайскую поговорку, которая гласит: «Не дай бог жить в эпоху перемен». Российский лидер также напомнил и ещё одну китайскую мудрость: слово «кризис» состоит из двух иероглифов – «опасность» и «возможность».

- Как говорят уже у нас, в России, «борись с трудностями умом, а с опасностями – опытом», – резюмировал Путин.

Капитализм себя исчерпал

Также глава государства заострил внимание на социально-экономических проблемах человечества, которые «обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба: мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы».

– Все говорят о том, что существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя, в её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий, – констатировал Владимир Путин.

По словам Президента России, даже в самых богатых странах и регионах неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству. Прежде всего, к неравенству возможностей – и внутри обществ, и на международном уровне.

Консерватизм оптимистов

Самой разумной линией поведения на период мирового переустройства, которое может продолжаться довольно долго, Владимир Путин считает «умеренный консерватизм».

– Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности. Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов, это самое главное. Мы верим, что стабильное, успешное развитие возможно. Всё в первую очередь зависит от наших собственных усилий. И конечно, мы готовы работать с нашими партнёрами ради общих благородных целей.

Закон об иноагентах нужно совершенствовать

Об этом российский лидер заявил, отвечая на вопрос лауреата Нобелевской премии мира, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. При этом глава государства напомнил, что закон, о котором идёт речь, «не запрещает иметь своё собственное мнение по какому-либо вопросу», а «связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности».

– Этот закон даже не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть "окрашены", – пояснил президент.

И всё же Владимир Путин пообещал нобелевскому лауреату, что размытые критерии спорного закона будут рассмотрены ещё раз:

– Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им.

О роли в истории

Владимир Путин не задумывается о своей роли в истории, поскольку это мешает ему работать.

– Как только начнешь об этом задумываться, нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне, – заявил глава государства.

В качестве главного достижения в качестве президента Владимир Путин назвал снижение вдвое числа людей, находящихся за чертой бедности.

– У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много – 19 с лишним или 20 по разным подсчётам. Непомерно, но все-таки это не 40, – сказал Владимир Путин.