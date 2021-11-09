В чём суть законопроекта о публичной власти в регионах, который Госдума поддержала в первом чтении?

2 ноября новый законопроект Павел Крашенинников представил на заседании свердловской "Депутатской вертикали". Фото: Алексей Кунилов

Сегодня проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" рассмотрен и принят в первом чтении на пленарном заседании Государственной думы. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников представляя законопроект депутатам подчеркнул, что направлен он на приведение всей системы публичной власти в субъектах Российской Федерации в соответствие с положениями обновлённой Конституции страны.

Документ содержит ряд новаций, касающихся статуса и полномочий высшего должностного лица региона, исполнительных органов власти, депутатов законодательного органа, а также статьи, направленные на оптимизацию законотворческого процесса в регионах и другие важные положения.

Законопроектом устанавливается единое наименование высшего должностного лица региона - "глава" субъекта РФ. Оговорено, правда, что с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов, конституцией или уставом субъекта федерации может быть предусмотрено и другое наименование этой должности. Но при этом оно не может содержать слов и словосочетаний, закреплённых за должностью главы государства.

КСТАТИ Проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» обсуждался 2 ноября на заседании Ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Принявшая участие в этом мероприятии председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина заявила заявила о безусловной поддержке свердловскими депутатами этого законопроекта и о том, что его принятие потребует внесения изменений в более чем 120 законодательных актов нашего региона. Обсуждение законопроекта проходило и в других субъектах РФ, но не везде депутатов устроили предлагаемые изменения. В частности, парламент Татарстана проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" не поддержал - в случае принятия закона субъект РФ утратит должность "президента". Отметим, в случае, если более трети регионов выскажутся против принятия соответствующего закона, его должны вынести на рассмотрение специальной согласительной комиссии.

Среди других новин - положение об ответственности глав регионов: Президент РФ получает право объявлять им за упущения в работе предупреждения, выговоры и даже отрешать от должности в связи с утратой доверия главы государства. Причём, если по ныне действующему закону прекращать полномочия главы региона в связи с утратой доверия Президент РФ может только в случае выявления фактов коррупции или конфликта интересов, то теперь основанием для этого будет наличие у него вида на жительство на территории иностранного государства, нарушение им законодательства или "неоднократного грубого, без уважительных причин" неисполнения своих обязанностей.

Новый закон отменяет "полупрофессиональный" (без отрыва от основной работы) принцип деятельности региональных депутатов: все они теперь будут официально замещать государственные должности. При этом для них также вводится положение об ответственности в виде предупреждения, выговора, лишения депутатского мандата. Как пояснил Павел Крашенинников, за что именно и в каком порядке такие кары могут налагаться на депутатов, будут решать в регионах.

Глава субъекта РФ по новому закону сможет распустить законодательное собрание в случае принятия нормативных актов, противоречащих Конституции страны и федеральным законам, а также если депутаты в течение трёх месяцев не проводят заседание.

Не вызвали особых возражений депутатов Госдумы такие новации, как положения о возможности дистанционной работы региональных заксобраний (в том числе дистанционного голосования за принимаемые законы) и об установлении единого пятилетнего срока полномочий главы субъекта РФ и регионального парламента. Как и положение о формировании контрольно-счётных органов, которые будут заниматься вопросами контроля за расходованием региональных бюджетов и внебюджетных фондов.

А вот предлагаемая законопроектом отмена действующего ныне запрета для губернаторов избираться более чем на два срока подряд вызвало острую дискуссию. Докладчик, правда, напомнил, что решать - оставить в своём регионе эти два срока или отменить их будут решать законодательные органы субъектов федерации. Но ряд депутатов оппозиционных фракций всё равно сочли это предложение недемократичным.

Большинством голосов (317 - за, 66 - против и 12 воздержались) депутаты всё же приняли законопроект в первом чтении с условием, что к второму чтению он будет в значительной степени доработан.

Павел Крашенинников выразил надежду, что окончательно в трёх чтениях закон будет принят в декабре и вступит в силу уже в 2022 году. После чего Госдума, по его словам, начнёт работу над разработкой нового закона о муниципальной власти.