Евгений Куйвашев с 17 ноября работает в Москве

Сотрудничество Среднего Урала и Узбекистана значительно активизировалось в 2017 году. Фото: Алексей Кунилов.

Губерантор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в Москве. Накануне он принял участие в II Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

С приветственным словом к участникам форума обратился Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что "двусторонний формат имеет важное значение, крайне востребован не только для развития связей по линии субъектов Российской Федерации и областей Узбекистана, но и для укрепления всего нашего стратегического партнёрства, которое отличается глубиной и интенсивностью, носит действительно многоплановый характер".

Известно, что мероприятие проходило в смешанном формате. На нём обсуждались ключевые направления сотрудничества двух стран: развитие городской инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Кстати, сотрудничество Среднего Урала и Узбекистана значительно активизировалось в 2017 году. С этого времени регулярно идёт обмен бизнес-миссиями, отмечается стабильный рост внешнеторгового оборота. За последние пять лет он вырос почти в три раза, достигнув по итогам 2020 года 344 млн долларов США. В основном регион поставляет в Узбекистан продукцию машиностроительного комплекса. На Урал же завозят узбекские фрукты и овощи, текстиль, напоминает департамент информполитики региона.

Добавим, предполагается, что сегодня Евгений Куйвашев и главы других регионов УрФО могут поучаствовать в совещании по строительству, организованноv администрацией Президента России.