Владимир Путин сменил директора ФСИН России

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказания РФ Александра Калашникова. Также был утверждён новый директор ФСИН.

Соответствующие указы появились на сайте Кремля.

"Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа.

Александр Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарске Новосибирской области. Свою службу в органах госбезопасности СССР и РФ он начал в 1987 году. Он был назначен директором ФСИН России 8 октября 2019 года.

Другим указом российский лидер назначил главой ФСИН РФ заместителя министра внутренних дел России генерала-полковника полиции Аркадия Гостева. Он также был освобождён от своей предыдущей должности.

Аркадий Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области. Службу в органах внутренних дел он начал в 1981 году в должности милиционера 162 роты ОБ ППС УВД Советского райисполкома города Москвы.

В июне 2010 года Аркадий Гостев получил должность заместителя начальника ГУВД по Москве - начальника штаба. После реорганизации московского Главка в апреле 2011 год он был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Москве. 16 июня 2012 года указом Президента России назначен заместителем главы МВД РФ.