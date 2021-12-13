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13 декабря 2021, 21:23

Президент РФ включил мэра Екатеринбурга в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

Алексей Орлов

Глава государства включил в состав Совета, в частности, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Фото: Павел Ворожцов.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Документом глава государства включил в состав Совета, в частности, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Согласно тексту указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, кроме Алексея Орлова, в состав Совета также вошли:

  • глава Ленинского района Подмосковья Алексей Спасский;
  • полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев;
  • глава Томского района Томской области Александр Терещенко.

Этим же документом Владимир Путин исключил из состава Совета Вадима Кстенина, Олега Мельниченко, Сергея Меняйло и Сергея Мухина. Указ уже вступил в силу.

Напомним, что в состав Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам также входят премьер-министр РФ Михаил Мишустин (председатель президиума Совета), вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, глава Минфина РФ Антон Силуанов и полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Областная газета Свердловской области

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