Утверждён перечень недружественных России стран

Распоряжение подготовлено в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Фото: Владимир Мартьянов

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, российских компаний и физлиц. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как говорится в документе, размещённом на сайте кабмина, в списке в том числе значатся Австралия, Албания, США, Украина, Великобритания, Черногория, Швейцария, Япония. Полный перечень публикуем ниже:

Фото: документ

Отмечается, что распоряжение подготовлено в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно указу российские граждане, компании и само государство могут расплатиться с зарубежными кредиторами (если это страны из представленного перечня) в рублях. Для этого должнику необходимо создать специальный рублёвый счёт "С" на имя кредитора и перечислить на него деньги. Курс будет соответствовать курсу ЦБ на день платежа.