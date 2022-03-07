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7 марта 2022, 17:22

Утверждён перечень недружественных России стран

здание Правительства РФ

Распоряжение подготовлено в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Фото: Владимир Мартьянов

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, российских компаний и физлиц. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как говорится в документе, размещённом на сайте кабмина, в списке в том числе значатся Австралия, Албания, США, Украина, Великобритания, Черногория, Швейцария, Япония. Полный перечень публикуем ниже:

Фото: документ

Отмечается, что распоряжение подготовлено в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно указу российские граждане, компании и само государство могут расплатиться с зарубежными кредиторами (если это страны из представленного перечня) в рублях. Для этого должнику необходимо создать специальный рублёвый счёт "С" на имя кредитора и перечислить на него деньги. Курс будет соответствовать курсу ЦБ на день платежа.

Областная газета Свердловской области

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