На Общественной повестке

Гуманитарная помощь Донбассу стала основной темой в повестке дня. Фото предоставлено Общественной палатой Свердловской области

Свердловчане отправили жителям Донецкой и Луганской Народных Республик почти 900 тонн груза, сообщили в Общественной палате региона.

Председатель Общественной палаты Александр Левин сообщил, что в начале июня было подписано соглашение о сотрудничестве с его коллегой из ДНР Александром Кофманом. Уральский регион будет помогать ДНР в развитии экономической и социальной среды, а также в расширении общественных связей. Аналогичное соглашение планируется подписать и с Общественной палатой ЛНР. Левин добавил, что фронт работы огромный. В частности, это касается организации гуманитарных поставок.

– Мы непосредственно занимаемся сбором и доставкой гуманитарной помощи от уральцев жителям Донбасса. В регион было отправлено почти 900 тонн гуманитарной помощи. Сейчас доставляем груз фурами. Надеемся, что в скором времени перейдем на железнодорожный транспорт, он вместительнее, – рассказал заместитель директора Департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрий Числов.

Также Дмитрий Числов сообщил, что поступила заявка от ветеранов ВОВ из Донбасса, которые нуждаются в мелкой и крупной бытовой технике. Тем, кто может оказать помощь, он лично окажет содействие. Груз специально для ветеранов в Макеевку планируется отправить уже через неделю.

Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Вадим Савин недавно вернулся из Луганской Народной Республики. Он рассказал, что продуктами местные жители обеспечены, но есть проблема с доставкой продовольствия нуждающимся.

– Людей катастрофически не хватает, чтобы формировать машину и оперативно доставлять груз в отдаленные районы. К примеру, в Луганске в штабе «МыВместе», где я находился, работает всего десять человек. Военные пекут хлеб – где-то 2500 буханок в день, еще собирают около 500 продуктовых наборов. Все это нужно успеть развезти по разным населенным пунктам. Приезжаешь в село, а там только старики, женщины и дети, – добавил Савин.

Члены Общественной палаты добавили, что ближе к осени будет актуальна помощь со стройматериалами и школьными принадлежностями.

В ходе заседания также обсудили вопрос подготовки общественных наблюдателей на выборах в Свердловской области.

– Всего будет 55 избирательный кампаний, подготовят 2477 участков, на которых смогут отдать свой голос 3,3 млн свердловчан. Общественная палата уже начала подготовку, – заявил заместитель председателя Общественной палаты Владимир Винницкий.

Собравшиеся подчеркнули, что к выборам подготовят порядка пяти тысяч наблюдателей.

– Главная наша задача – обеспечить организацию общественного контроля, это благоприятно сказывается на легитимности выборов, мы как Общественная плата за это отвечаем, – заключил Александр Левин.