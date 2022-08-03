Вместо курортников заплатят туристы

Средства, собранные с туристов будут направлять на развитие инфраструктуры. Фото: elements.envato.com

Госдума направила на обсуждение в регионы законопроект о туристическом сборе. По сути, он заменит ныне действующий курортный сбор, но будет взиматься по всей территории России. В ряде субъектов власти инициативу уже поддержали. Участники рынка оценивают ее неоднозначно.

Депутаты хотят органичнее

Ввести туристический сбор предлагает комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры. Как пишет «Коммерсантъ», сейчас инициатива направлена на рассмотрение в регионы. Издание приводит слова члена комитета Алексея Черняка, который поясняет, что разработка законопроекта позволит снять с Госдумы нагрузку, связанную с постоянным дополнением закона об эксперименте по курортному сбору (подробнее о нем см. во врезке. – Прим. ред.). Кроме того, не во всех регионах есть курорты, поэтому название «туристический» будет более органичным.

Законопроект подразумевает, что сумма сбора составит до ста рублей ежедневно, каждый регион будет сам определять ее размер. Туристический сбор не будут платить гости, приезжающие в деловые поездки, на учебу или лечение. По словам Алексея Черняка, сейчас инициативу поддерживают власти 18 регионов. Работа с профильными министерствами и ведомствами запланирована на осень.

По разные стороны

Представители туристического и гостиничного бизнеса Свердловской области по-разному относятся к новому законопроекту.

– Мировой опыт подтверждает эффективность таких мер. Они хорошо зарекомендовали себя во Франции, Италии, где более 100 лет собирают с туристов сборы – сейчас они составляют от одного до пяти евро. Механизм отлажен, и в этом году Евросоюз намерен ввести такой налог для всех стран, – рассказывает председатель «Уральского союза туриндустрии», кандидат экономических наук, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Свердловской области Ольга Ергунова.

– Что касается перспектив турсбора в России, то тут главный вопрос, насколько оперативно собранные средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры в таких регионах, как Свердловская область, – подчеркивает она (более подробно – в интервью с Ольгой Ергуновой. – Прим. ред.).

По словам президента «Клуба отельеров» Екатеринбурга Ирины Доминой, введение нового сбора может создать риски переориентации туристов на частный сектор, где взимать его проблематично:

– Квартиры, апартаменты, гостевые дома тяжелее поддаются учету, при этом их доля на рынке достаточно велика. Фактически сбор будет взиматься только в легальных объектах размещения. Отель выступит посредником и налоговым агентом, на него ляжет главная нагрузка по взиманию сбора, хотя никакой прибыли от этого он не получит.

Более-менее крупным отелям для этого придется нанимать отдельного сотрудника, добавляет Ирина Домнина. На его зарплату, налоговые отчисления нужно будет тратить более одного млн рублей в год, подсчитала она.

– Владельцы отелей также вынуждены оплачивать расходные материалы (терминал, бланки, пр.) и платить комиссию за эквайринг, при оплате сбора картой в размере от 1% до 3,5% от суммы оплаты. Если вся нагрузка по обработке платежей ляжет на отели и гостиницы, наверное, стоит рассмотреть вопрос о компенсации им этих услуг, – предлагает президент «Клуба отельеров».

– Введение сбора накладывает дополнительную нагрузку на финансовое подразделение отеля, которое будет заниматься передачей этих средств в бюджет, – соглашается руководитель отдела продаж «Атриум палас отеля» Анастасия Гарифова. – Даже сейчас, при заключении контрактов с турагентствами, мы не берем никаких взносов с гостей, ни за бронь номеров, ни за что-либо еще. И вообще, одно дело сборы в курортных районах и совсем другое – на Урале, который чаще посещают гости бизнес-сегмента и командировочные. Недовольство гостей однозначно будет проявляться и нарастать со временем, – считает она.

Ольга Ергунова: «Туристический сбор поможет раскрыть потенциал регионов» – Как введение нового сбора может отразиться на интенсивности турпотока на Средний Урал? – Сумма не очень большая, думаю, она не отпугнет туристов. Каждый регион может установить сбор не более 100 рублей и менять его в зависимости от сезона. Он может быть и 10, и 50 рублей. Если грамотно анонсировать данное решение, объяснить, что это делается для нашего же блага и развития регионов, то, думаю, оно будет воспринято нормально. – Может ли туристический сбор стать индикатором востребованности и качества услуг того или иного региона? – Вполне. Допускаю, что с его введением люди будут голосовать рублем и возвращаться туда, где им нравится. Если Свердловская область достойно представит свой туристический потенциал, то гости готовы будут платить и приезжать вновь. – Предпосылки для этого есть? – В различных рейтингах Средний Урал, и в частности Екатеринбург, – лидер по деловому туризму. Мы входим в топ-5. К тому же на днях было объявлено, что Ростуризм выделит Екатеринбургу более 200 миллионов рублей на развитие в качестве туристического центра (подробнее в «ОГ» № 137. – Прим. ред.). Это позволит существенно повысить привлекательность столицы Урала для гостей. «Туристический сбор внесет понимание, на сколько привлекателен наш регион для туристов в целом», – рассказывает Ольга Ергунова. Фото: из личного архива Ольги Ергуновой

Специалисты «Уральского союза туриндустрии» говорят, как бы ни относились жители регионов и отельеры к данному сбору, в будущем он позволит проследить тенденцию посещаемости. От года к году, сравнивая показатель, можно будет оценить работу туристских центров и бизнеса. Туристический сбор может стать хорошим инструментом для получения средств в бюджет региона на развитие инфраструктуры. Но, скорее всего, для туристов он выступит раздражающим фактором, как дополнительный платеж.

ОПЫТ Туристический сбор на 80 % повторяет идею курортного, который экспериментально введен в РФ с 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В 2018–2021 гг. властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн руб., Ставропольского – 904,5 млн руб., Краснодарского – 538,1 млн руб. Размер платежа в этих субъектах составлял не более 50 рублей в сутки.

Каждый регион вправе будет выбирать сумму туристического сбора, она не должна превышать 100 рублей в сутки. Фото: Галина Соловьёва