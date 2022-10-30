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30 октября 2022, 13:45

Кабмин РФ расширил перечень недружественных России стран и территорий

здание Правительства РФ

В перечне теперь значатся все 14 Британских заморских территорий. Фото: Полина Зиновьева

Список иностранных государств, совершающих в отношении российских компаний, граждан и страны в целом недружественные действия, дополнен. Подписано соответствующее распоряжение.

"Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что добавлено еще 11 территорий Британских заморских территорий: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. Они поддержали санкции, введенные Великобританией в отношении РФ.

Изначально в перечне было 3 подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Сейчас все 14 признаны недружественными России.

Областная газета Свердловской области

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Кабмин РФ расширил перечень недружественных России стран и территорий