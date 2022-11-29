Алексей Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной палаты РФ

В госсекторе Алексей Кудрин провел около 25 лет. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил об уходе со своей должности, которую он занимал с мая 2018 года. Соответствующее заявление передано Президенту России Владимиру Путину.

Об этом Алексей Кудрин написал в своем telegram-канале.

"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты", — заявил он.

Алексей Кудрин родился 12 октября 1960 года в Добеле Латвийской ССР. В 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного вуза и стал стажером Института социально-экономических проблем АН СССР. В 1988 году он занял должность научного сотрудника.

В 90-х Алексей Кудрин начал работать в государственном секторе, а в 1996 году стал заместителем руководителя Администрации президента России — начальником Главного контрольного управления. С 2000 по 2011 годы Алексей Кудрин возглавлял Минфин РФ.

По представлению Президента России Алексей Кудрин был назначен Госдумой на должность председателя Счетной палаты РФ 22 мая 2018 года. С ноября того же года он является членом Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.