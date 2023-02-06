Декларации депутатов и сенаторов в России будут публиковаться в обезличенном виде

Норма вступит в силу с 1 марта 2023 года. Фото: сайт Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковаться в интернете без указания персональных данных. Норма вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Как отмечал ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, нововведение будет касаться исключительно публикации сведений в интернете — парламентарии продолжат подавать декларации в полном объеме. Порядок их подачи останется прежним, сообщает ТАСС.

При этом для региональных и муниципальных депутатов, которые исполняют свои полномочия на непостоянной основе, декларирование доходов и имущества будет упрощено. Если ранее им было необходимо отчитываться ежегодно, то с 1 марта они будут подавать декларации только один раз через 4 месяца после избрания, а также в случае совершения ими или членами их семей крупных сделок. Как пояснил Андрей Клишас, под крупными понимаются сделки на суммы, которые превышают общий доход депутата и его супруги (супруга) за 3 предыдущих года.

Также в законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, прописано основание для досрочного прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов. Их могут освободить от обязанностей если они без уважительных причин отсутствуют на заседаниях законодательного органа региона в течение 6 месяцев подряд.