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10 февраля 2023, 16:29

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

  Марина Сапожникова
Владимир Путин

Путин обратится к Федеральному собранию. Фото: пресс-служба Кремля

Послание Федеральному собранию Президент России огласит 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мероприятие состоится в Гостином Дворе в Москве.

В послании Владимир Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере, передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий, добавил пресс-секретарь президента. 

"Будет формироваться список приглашенных. <...> Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Областная газета Свердловской области

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