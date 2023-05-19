За выборами присмотрят

В Общественной палате Свердловской области подтвердили готовность к организации общественного контроля на выборах. В 2023 году в регионе пройдут 10 выборных кампаний. Для этого вновь будет развернут Центр общественного наблюдения, а следить за выборным процессом станут специально подготовленные общественниками наблюдатели. Единый день голосования назначен в этом году на 10 сентября.

В Общественной палате Свердловской области (ОП СО) прошел круглый стол по вопросам организации общественного контроля на выборах, эта функция вменена в обязанность Общественной палаты в силу федерального законодательства. В нашем регионе общественный контроль осуществляет Центр общественного наблюдения (ЦОН).

– Необходимо обеспечить общественный контроль на всех этапах – выдвижения кандидатур, агитации и голосования. Для этого у нас работает общественный штаб по наблюдению за выборами. Общественная палата организует подготовку наблюдателей, чьи кандидатуры предлагают политические партии, НКО, профсоюзы, общественники, – отметил сопредседатель ЦОН, глава ОП СО Александр Левин.

ЦОН в Свердловской области – постоянно действующая структура. Он был создан в 2017 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую поддержали Общественная палата и Избирательная комиссия. Задача структуры – оперативно реагировать на все сообщения от наблюдателей и избирателей о нарушениях в ходе избирательного процесса.

Татьяна Мерзлякова Фото: Павел Ворожцов

С самого начала мы понимали: если выбираем курс на открытость избирательной кампании, то должны убедить людей в легитимности выборов. Поэтому очень важна работа наблюдателей. Существует несколько вариантов наблюдателей. Первый и, как подсказывает мой опыт, самый надежный, это наблюдатели от партий, движений и кандидатов. Второй – огромный корпус наблюдателей, которых готовит Общественная палата Свердловской области. И третий вариант – наблюдатели от правозащитных организаций. Мы вместе с ними проверяем все сообщения о нарушениях и выезжаем на места. Татьяна Мерзлякова, сопредседатель ЦОН, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области

Если в других регионах специально перед выборами создаются оперативные штабы по общественному наблюдению, то в нашем регионе эта работа не прекращается. Потому что выборы на территории могут проходить не только в единый день голосования.

Сопредседателями ЦОН являются Татьяна Мерзлякова и Александр Левин. Также в течение всего года в Общественной палате действует рабочая группа по организации наблюдения на выборах и защите прав избирателей. Поэтому свердловские общественники находятся, как говорится, во всеоружии.

– Кампании в этом году серьезные: выбираем представительные органы власти в областном центре, в промышленных городах – Верхней Пышме и Качканаре. Попытки найти «что-то не то» всегда были и будут. Общественная палата выступает альтернативной площадкой, которая формирует пул независимых наблюдателей. Эту независимость, открытость и легитимность необходимо пронести в течение всего выборного процесса, – отметила исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок.

Опыт работы нашего ЦОН признается одним из самых лучших в России. Его высоко оценивают в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», в органах власти, в избирательной комиссии.

– Практика, наработанная центром общественного наблюдения, нами оценивается высоко. Общественный контроль в нашем регионе организован качественно. Это механизмы подтверждения легитимности и чистоты и нашей работы. Цель и нашей работы, и ЦОН – после подсчета голосов сказать, что выборы были легитимны, – отметил член избиркома Свердловской области с правом решающего голоса Константин Юферев.

Факты 8 раз был масштабно развернут ЦОН с 2017 по 2022 год.72 часа в режиме нон-стоп шла трансляция на видеостену в ЦОН с 2 500 избирательных участков в ходе трехдневного голосования в 2021 году.С 250 самых крупных УИК велась трансляция на видеостену в ЦОН в 2022 году. На остальных 2 227 УИК работали видеорегистраторы.6 895 наблюдателей были подготовлены Общественной палатой на выборы в 2022 году. Всего, с учетом наблюдателей от кандидатов, на участки вышли 9 482 наблюдателя.

В 2023 году в ЦОН в период голосования традиционно будут работать call-центр, дежурить юристы, готовые оперативно дать оценку жалобе или нарушению, и работать мобильные группы для оперативного выезда на избирательный участок, с которого поступило сообщение. Такие мобильные группы формируются в каждом муниципалитете, где проходят выборы. И, безусловно, как и в прошлые годы, будет организовано видеонаблюдение.