Кому доступны поездки в страны, с которыми Россия открыла авиасообщение?

Из аэропорта Кольцово международные рейсы пока выполняются только в рамках программы «Своих не бросаем». Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на то, что список стран, открывающих россиянам границы, постоянно расширяется, выбор, куда отправиться в путешествие, у уральцев невелик. Из аэропорта Кольцово международные рейсы пока выполняются только в рамках программы ввозных и вывозных рейсов «Своих не бросаем».

Сейчас без проблем можно отдохнуть только в Турции и Абхазии. И то, как мы уже писали, прямых вылетов туда из Кольцово нет – в Турцию жителям Урала можно вылететь из Москвы, Казани или Ростова-на-Дону. Но поскольку в Турции режим безвизовый для тех, чьё пребывание в стране не превышает 60 дней, проблем с оформлением документа, дающего право на пребывание на турецкой территории, не возникнет. В Абхазию, как и раньше, возможны поездки из Сочи через сухопутную границу. Россиянам виза в Абхазию не требуется, если срок пребывания там не превышает 90 дней.

С Великобританией, Швейцарией и Танзанией – странами, о возобновлении авиасообщения с которыми Россия объявила ещё в начале августа, всё гораздо сложнее. В Великобритании все прилетевшие из других стран должны проходить 14-дневный карантин, в Швейцарию въезд возможен только при наличии вида на жительство, а также документов, подтверждающих, что вы прибыли на учёбу или лечение. А в Танзанию прямых рейсов до сих пор нет.

Подача документов на английскую и швейцарскую (которая является шенгенской) визы пока приостановлена. То есть въезд возможен для тех, у кого уже есть долгосрочная и многократная виза. Танзанийскую же визу можно было бы получить в аэропорту по прилёте.

Из стран шенгенской зоны документы на визу принимает пока только Греция. В то же время турагентства туры в эту страну пока не продают, ссылаясь на отсутствие авиарейсов.

Из положительных моментов: для российских граждан открыт Китай. Как нам сообщили в генеральном консульстве Китайской Народной Республики в Екатеринбурге, восточно-азиатский сосед принимает документы на визы. Правда, вылететь в Поднебесную всё равно придётся из Москвы.

Что касается Америки, то здесь также пока возможности есть только у владельцев долгосрочных и многократных виз. По информации консульской службы США, госсекретарь Майкл Помпео временно увеличил период обращения для заявителей на продление виз без собеседования. Если раньше визу можно было продлить в течение 12 месяцев после истечения срока действия, то теперь, в соответствии с постановлением госсекретаря, продлить её можно в течение 24 месяцев после окончания срока действия. Такое правило действует до 31 декабря 2020 года, а с начала следующего года период продления снова ограничится 12 месяцами. Отметим, сейчас все консульства на территории Екатеринбурга работают в основном в дежурном режиме и посетителей не принимают.

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