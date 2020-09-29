Вице-губернатор Свердловской области ответил на обвинения в коррупции

Сергей Бидонько сказал, что заявления о его причастности к взяточничеству - «полная неправда». Фото: Алексей Кунилов.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ответил на обвинения в коррупции, поступившие ранее в его адрес. Он сказал, что заявления о его причастности к взяточничеству - «полная неправда».

Ранее СМИ сообщали о том, что бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Семёновых обратился к силовикам с просьбой проверить информацию о том, что Сергей Бидонько получал деньги от серовского предпринимателя Павла Козяева за покровительство.

«Я, конечно, ознакомился с тем, что Сергей Михайлович написал в очередной раз. Он человек, любящий такие громкие заявления. Он, кстати, не первый раз это делает. <...> Почему это происходит, что им движет, мне трудно сказать. Могу лишь предположить, что подобные статьи начались с 2016 года, когда мы с ним конкурировали на выборах в Госдуму (он тогда не победил, победил я). Может быть, у него какая-то обида есть в этом плане, мне трудно сказать. Он всё время баллотируется во все уровни власти: в Законодательное собрание, в Госдуму. Скоро 2021 год; не исключаю, что Сергей Михайлович решил на фоне борьбы с коррупцией начать предвыборную кампанию», - заявил Сергей Бидонько на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии намерений в судебном порядке оспаривать данные обвинения, вице-губернатор сказал, что ему «не хочется тратить время на такие мелочи».

«Он обратился - проверят. Но то, что он там написал, - полная неправда», - заверил Сергей Бидонько.

Также он добавил, что знаком с Павлом Козяевым, но видится с ним редко. «Мы с ним познакомились, когда я был депутатом Госдумы, а Павел занимался политикой в Серове и несколько раз обращался за советами. Вот и весь уровень нашего общения. Другого здесь пояснить мне нечего».