Столицу Урала посетил глава монгольской дипмиссии в России

Дуламсурен Даваа ранее был советником президента Монголии по вопросам обороны. Фото: Департамент информполитики СО

Возможности расширения сотрудничества между Средним Уралом и Монголией обсудили в ходе рабочей встречи 23 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в РФ Дуламсурен Даваа.

Глава монгольской дипмиссии в Москве прибыл в Екатеринбург для участия в юбилейных торжествах, посвящённых 100-летию Уральского федерального университета, который в разные годы окончили многие крупные промышленники, политики и государственные деятели его страны. Однако в ходе беседы монгольского дипломата с главой Среднего Урала речь шла не только о контактах в сфере образования.

Евгений Куйвашев отметил заинтересованность Свердловской области и в расширении торгово-экономических контактов с Монголией. Уральцы, по его словам, готовы поставлять монгольским друзьям современное медоборудование, оказывать более действенную помощь в разработке месторождений полезных ископаемых. При этом уральский бизнес нацелен и на рост импорта из Монголии. В частности, наши металлурги ищут партнёров, готовых поставлять на Урал из Монголии вольфрамосодержащий концентрат.

Дуламсурен Даваа в свою очередь подчеркнул, что его страна также заинтересована в расширении экономических связей и в продвижении на уральский рынок монгольских товаров.

Свердловский губернатор предложил в этой связи провести диалог в режиме видеоконференции с участием предпринимателей Среднего Урала и Монголии, а после того как возобновится авиасообщение между нашими странами, обменяться визитами делегаций.

Справка «ОГ» Как сообщили в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, по итогам 2019 года торговый оборот нашего региона с Монголией составил 33,9 млн долларов США. Средний Урал поставляет в эту страну в основном продукцию машиностроения, химической промышленности, а также металлы и изделия из них. Но за последние 4 года почти вдвое выросли и поставки в Монголию уральских продовольственных товаров, в том числе готовых продуктов из хлеба и злаков, кондитерских и какао-изделий. Основу импорта Монголии в нашу область составляют минеральные продукты и текстиль.

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