Три кандидата претендуют на пост главы Верхней Салды

Фото: Галина Соловьёва

В Верхней Салде завершился приём документов от кандидатов, претендующих на пост главы городского округа. Как сообщили «ОГ» в местной администрации, на него заявились три человека.

Напомним, что должность главы Верхнесалдинского ГО стала свободной после отставки Михаила Савченко, руководившего Верхней Салдой около трёх лет и покинувшего пост 30 сентября этого года.

На объявленный в начале октября конкурс подали документы и были зарегистрированы три кандидата: заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Евгения Вербах; исполняющий обязанности главы Верхнесалдинского ГО Константин Носков и исполняющий обязанности службы водоснабжения МУП «Городское управление жилищно-коммунальное-хозяйство» Андрей Душин.

По закону на проведение всех этапов конкурса отводится до полугода, однако в администрации рассчитывают выбрать нового главу уже в этом году. Первый этап состоится уже 9–13 ноября: члены конкурсной комиссии проверят полноту и достоверность представленных кандидатами сведений.