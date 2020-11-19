На развитие Ирбита и Верхней Салды дополнительно выделено 6,5 миллиарда

Евгений Куйвашев подписал постановления об увеличении финансирования комплексных программ развития Ирбита и Верхней Салды. Фото: депаратмент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановления об увеличении финансирования комплексных программ развития Ирбита и Верхней Салды. В Ирбит будет дополнительно направлено 650 млн рублей, а в Верхнюю Салду - 5,8 млрд рублей.

В частности, программа развития Ирбита, рассчитанная на период с 2018 до 2025 года, предполагает реализацию проектов в сферах жилищного строительства, коммунального хозяйства и туристической отрасли. Новым документом в программу также включаются мероприятия по реставрации здания театра им. А.Н. Островского, капремонту одного из детских садов и созданию инфраструктуры для газоснабжения жителей некоторых улиц города.

После выделения муниципалитету 650 млн рублей, общая сумма финансирования программы составит 6,8 млрд рублей. Это средства местного и областного бюджетов, а также деньги из внебюджетных источников, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь, финансирование программы развития Верхнесалдинского ГО, рассчитанной на период с 2019 по 2030 год, увеличится до 69 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на ремонт здания Верхнесалдинского краеведческого музея, дорожные работы и организацию транспортного обслуживания жителей муниципалитета.