В Свердловской области могут изменить систему выборов в Заксобрание

Выборы в Заксобрание будут назначены в июне 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обсуждается изменение системы выборов в Законодательное собрание. Официально таких предложений в региональный парламент пока не поступало, но если они появятся, принять решение о формате выборов необходимо будет до их назначения.

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, решение о формате выборов в Заксобрание принимается самим парламентом, и в настоящее время таких законопроектов пока не поступало.

«Если такие предложения будут, мы обязательно их рассмотрим архивнимательно. Здесь надо учитывать плюсы и минусы изменения системы. Решение нужно принимать взвешенно до назначения выборов», - подчеркнул Виктор Шептий, отвечая на вопрос о рассматриваемом увеличении доли депутатов, избираемых по одномандатным округам, с 50 до 70%.

Виктор Шептий сказал, что выборы в Заксобрание будут назначены в июне 2021 года и что решение об изменении системы выборов нужно принимать «не на флажке». «Если такое решение есть, его надо опубликовывать, обсуждать с общественностью и принимать до Нового года», - отметил первый зампредседателя Заксобрания, ещё раз отметив, что пока официально соответствующих предложений не представлено.

Добавим, последние два созыва депутатов Свердловской области в 2011 и 2016 годах формировались по системе, при которой половина депутатов избирается по одномандатным округам, а половина — по партийным спискам.