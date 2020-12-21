Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
21 декабря 2020, 16:57

Глава свердловского ЦУР объяснил, зачем его назначили советником губернатора

Фото: пресс-служба думы Екатеринбурга

Фото: пресс-служба думы Екатеринбурга

Илья Захаров подтвердил информацию о том, что является советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на общественных началах. Напомним, что помимо этого он возглавляет свердловское отделение Центра управления регионом, который открылся в ноябре.

- Это было сделано для того, чтобы было проще общаться с министрами, руководителями исполнительных органов власти. Для них ЦУР - это новая структура, а сейчас очень важно наладить тесный контакт, - объяснил Илья Захаров своё второе назначение.

Напомним, с инициативой открыть Центры управления регионами по всей встране в начале этого года выступил глава государства Владимир Путин. Как уже сообщала "ОГ", сотрудники ЦУРа должны будут собирать и обрабатывать все обращения жителей региона в органы власти.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.12.2020, 18:44 / Политика
Александр Высокинский принял предложение Евгения Куйвашева стать первым замгубернатора
21.12.2020, 18:00 / Политика
Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ
21.12.2020, 15:50 / Политика
Что дальше? Уральские политологи - о кадровых перестановках в Екатеринбурге и области
21.12.2020, 15:32 / Политика
Губернатор Свердловской области увеличил число членов правительства
21.12.2020, 13:51 / Политика
Алексей Орлов прокомментировал своё назначение на должность в мэрии Екатеринбурга