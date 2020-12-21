Глава свердловского ЦУР объяснил, зачем его назначили советником губернатора

Фото: пресс-служба думы Екатеринбурга

Илья Захаров подтвердил информацию о том, что является советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на общественных началах. Напомним, что помимо этого он возглавляет свердловское отделение Центра управления регионом, который открылся в ноябре.

- Это было сделано для того, чтобы было проще общаться с министрами, руководителями исполнительных органов власти. Для них ЦУР - это новая структура, а сейчас очень важно наладить тесный контакт, - объяснил Илья Захаров своё второе назначение.

Напомним, с инициативой открыть Центры управления регионами по всей встране в начале этого года выступил глава государства Владимир Путин. Как уже сообщала "ОГ", сотрудники ЦУРа должны будут собирать и обрабатывать все обращения жителей региона в органы власти.