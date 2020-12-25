Проверка прочности

Фото: Павел Ворожцов

Работать на опережение

Несколько месяцев назад, на заседании Правительства Свердловской области, я поставил задачу:

«Решая текущие очень сложные задачи, мы должны работать на опережение. Коронавирусная пандемия рано или поздно закончится. Нам нужно извлечь уроки из этой ситуации, сделать для себя выводы. В том числе продумать комплекс мер по безопасности здоровья человека. Это должны быть медицинские санитарные, социальные, экономические, просветительские, воспитательные и другие меры. Мы должны подходить к здоровью человека как к главной жизненной ценности, формируя в обществе соответствующие поведенческие модели».

На данный момент проект комплексной программы «Общественное здоровье уральцев» готов, принято соответствующее Постановление регионального Правительства. Программа вынесена на общественное обсуждение. Мы всегда так поступаем, когда речь идёт о действительно важных вопросах, связанных с жизнью каждого человека.

Наша программа отвечает всем установкам «Основ государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безо­пасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». Этот стратегический документ был утверждён Указом Президента России Владимира Владимировича Путина в марте 2019 года.

Месяцы напряжённой борьбы с пандемией коронавируса подтвердили востребованность данной работы. Нам необходимо понимание действий, которые в последующем снизят угрозы от вирусных и микробных заболеваний, защитят рабочие места, доходы людей от пагубного воздействия пандемий. Мы с горечью познаём простую истину – мир без границ имеет не только положительные стороны. Значит, нужно меняться и становиться сильнее. Учиться побеждать даже в самой непростой ситуации.

Сегодня я хочу дать ответ на вопрос, чем вызвана необходимость программы «Общественное здоровье уральцев», рассказать о её содержании.Тем более, что нам ценно мнение уральцев.

При утверждении названия программы я исходил из следующего соображения. Согласно обновлённой Конституции России в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится «координация вопросов здравоохранения, в том числе… сохранение и укрепление общественного здоровья». Хочу акцентировать внимание, что это новое положение, которого ранее не было. Наличие такой формулировки в Основном законе страны ставит перед нами задачу исполнения Конституции, и позволяет воспользоваться серьёзной поддержкой регионов со стороны федерального центра при реализации комплексной программы «Общественное здоровое уральцев».

Значение этой программы сравнимо с программой Продовольственной безопасности Свердловской области, принятой в сложном 1990 году по инициативе Эдуарда Эргартовича Росселя. Предпринятые тогда своевременные действия помогли избежать гибельной нехватки продуктов питания для уральцев.

В начале 2000 годов, когда террористические угрозы стали более чем реальны, в России не только были предприняты специальные меры со стороны правоохранительных структур, но и появились новые технологии защиты общественных пространств. Власть, предприятия, люди освоили новые навыки и взяли на вооружение знания, как предотвратить и обезопасить себя от атак террористов. И это дало свой результат, вошло в нашу повседневную жизнь, стало привычным, обыденным делом.

Комплексные программы позволяют сконцентрировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества на решении проблем, которые больше всего беспокоят людей. На системной основе, на долгие годы делая жизнь безопаснее.

Пандемия коронавируса выявила многочисленные слабые места в организации нашей жизни, в системе медицинских учреждений. Многие решения принимались и принимаются, как говорится, с колёс, максимально быстро. Разворачивается производство, на ходу меняются технологии работ и медучреждений. Люди работают, действительно, как во фронтовых условиях.

Но речь не только о коронавирусе. Ежегодно многие уральцы болеют и многими другими микробными и вирусными заболеваниями. И это наносит серьёзный урон здоровью и семейному бюджеты. Специалисты предупреждают о новых будущих пандемиях, к отражению которых необходимо готовиться уже сейчас. Значит, мы должны пересмотреть отношение к тому, как организованы наш быт и работа, отдых, деятельность организаций и предприятий. Это и призвана сделать программа «Общественное здоровье уральцев».

Ношение масок позволяет серьёзно снизить риск заболевания коронавирусом. Но чтобы носить маски, они, как минимум, должны быть в наличии. В Свердловской области с этим нет никаких проблем: производство масок в этом году выросло в 30 раз Фото: Павел Ворожцов

Здоровье дороже денег

Разумеется, нас всегда окружали вредные микробы и вирусы. Человек научился справляться с большинством из них. И здесь, конечно, большое значение имеют системные факторы – насколько люди заботятся о своём здоровье и ведут здоровый образ жизни, насколько хороша экология, вода, продукты питания. Над этим также нужно работать, и мы делаем это.

Но нужно и другое: жёсткие, оперативные меры, меняющие наши навыки обеспечения безопасности, снижающие риски для экономики региона. Навыки, которые должны стать крепкой привычкой, второй натурой, чтобы повысить нашу безопасность и защищённость.

В соответствии с моим поручением Правительство Свердловской области привлекло к работе над проектом программы учёных Уральского отделения РАН, отраслевых специалистов, экспертов по многим направлениям, промышленников.

Руководителем рабочей группы по подготовке концепции Программы была определена ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Петровна Ковтун.

При разработке программы «Общественное здоровье уральцев» я поставил задачу членам рабочей группы уделить особое внимание обеспечению здоровья граждан на территории общественных и личных пространств, при организации труда, учёбы, отдыха, торговли и иных видах деятельности на предприятиях и в организациях.

Рабочая группа подготовила свои предложения по повышению эффективности системы здравоохранения по отражению микробных и вирусных угроз, обеспечению стабильной загрузки предприятий санитарно-гигиенической, медицинской отраслей, структур малого предпринимательства.

При этом моим требованием была максимальная конкретность программы, её реальность и обеспеченность бюджетными и внебюджетными средствами. Программа должна содержать задание нашим предприятиям по требуемым объёмам производства необходимых средств защиты, специального оборудования и пищевых, лекарственных средств, создание госрезервов средств защиты.

Руководителями направлений программы стали: заместитель председателя Общественной Палаты Свердловской области Сергей Гершевич Майзель, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Йонасовна Базите, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Викторовна Диконская, первый проректор Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина Дмитрий Витальевич Бугров, заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Николаевич Зеленов. Все они проделали большую работу.

Благодарю руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Николаевича Козловского, представителей Росздравнадзора по Свердловской области, УрО РАН, других специалистов и экспертов, принявших активное участие в формировании концепции программы.

Кратко расскажу о пяти направлениях программы «Общественное здоровье уральцев». Ознакомиться с самим текстом программы можно на сайте, адрес которого я укажу в финале статьи.

Необходимость совершенствования системы здравоохранения – наш ответ на вызовы пандемии коронавируса. Мы должны не только менять технологии работы больниц, оснащать их современным оборудованием. Необходимо решать проблему нехватки медицинских кадров. Дефицит специалистов и раньше был серьёзной проблемой, но в период пандемии нехватка анестезиологов, реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи и других специалистов стала особенно очевидной.

Одновременно необходимо сформировать у людей адекватные модели поведения и навыки обеспечения безопасности при вирусных и бактериальных угрозах, в том числе за счёт достижения необходимого уровня вакцинации населения от инфекций.

Программа предполагает не только планирование загрузки наших предприятий, но и изменение принципов формирования государственного резерва. Пиковые потребности в средствах индивидуальной защиты, специальной аппаратуре должны покрываться совокупными возможностями производств, готовых к мобилизации, и госрезервом.

Подпрограмма «Медико-биологическая защита здоровья уральцев» ставит целью совершенствование мер по защите человека при вирусных и бактериальных угрозах.

Подпрограмма предполагает проведение следующих мероприятий:

перепланировка поликлиник с целью создания кабинетов приёма инфекционных больных с отдельным входом/выходом;

организация дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с передачей данных через мессенджеры;

реорганизация лабораторной службы, создание единого регионального референс-центра;

модернизация стационарных отделений до уровня инфекционных в каждом управленческом округе (шлюзы, вентиляция, дезинфекционные камеры и пр.);

строительство нового инфекционного корпуса мощностью до 100 коек вместе с реанимационными (75), операционными, перевязочными, родовой.

Целью подпрограммы «Санитарно-эпидемиологическая безопасность» является повышение готовности сил и средств Свердловской области к противодействию инфекционным угрозам.

Данная подпрограмма обеспечивает проведение следующих мероприятий:

обеспечение инфекционной безопасности, приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами образовательных, медицинских организаций, предприятий, объектов и пространств с массовым пребыванием людей;

реализация комплекса мер, направленных на предотвращение массового распространения гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции в области, проведение иммунизации населения в рамках национального и регионального календарей профилактических прививок с охватом не менее 95%;

разработка стандартов и технологий личной защиты граждан, коллективов, предприятий, общественных пространств (аэропорты, вокзалы и т.д.), общих территорий жилого фонда;

организация мониторинга качества и безопасности воды, пищевой продукции, химического загрязнения среды обитания.

Следующая подпрограмма «Производственно-экономические основы безопасности здоровья» формирует производственно-экономическую базу для безопасности здоровья населения.

В рамках реализации данной подпрограммы будут решены следующие задачи:

производство дезинфицирующих средств для обработки контактных поверхностей, а также рук сотрудников и посетителей административных зданий, производственных территорий, объектов сферы услуг и торговых помещений, объектов системы образования, учреждений здравоохранения, общественного транспорта;

производство средств индивидуальной защиты;

предоставление организациям автомобильного транспорта для перевозки пассажиров и багажа субсидий на возмещение затрат при проведении санитарной и дезинфицирующей обработки автобусов, автовокзалов и автостанций в период действия режима повышенной готовности;

формирование запаса воды, продовольствия для обеспечения населения Свердловской области минимальными наборами продуктов питания в условиях неблагоприятной санитарно–эпидемиологической обстановки.

Подпрограмма «Научная и образовательная деятельность в новых условиях»обеспечивает развитие научной и образовательной деятельности в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

Достижению этой цели послужат:

разработка новых фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов для профилактики и лечения инфекционных заболеваний;

проведение доклинических и клинических исследований по оценке безопасности и эффективности медицинских препаратов при вирусных и бактериальных инфекциях;

реализация целевого приёма в медицинские образовательные учреждения для устранения кадрового дефицита, особенно в первичном звене здравоохранения;

увеличение числа подготовки врачей – инфекционистов, эпидемиологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медпомощи, специалистов общественного здоровья и других профилей;

организация и проведение клинических исследований по оценке безопасности и эффективности применения у различных групп населения продуктов функционального питания с иммуномодулирующим и противовирусным действием.

На изменение навыков и привычек уральцев направлена пятая подпрограмма «Информационно-просветительская работа и гигиеническое обучение населения».

Разработчики планируют, что достижению этих целей послужит реализация мероприятий:

разработка единого медиаплана по продвижению комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» среди населения, организация и проведение информационной кампании по вопросам соблюдения гигиены, безопасности, здорового образа жизни;

реализация в социальных сетях проекта по безопасности и гигиеническому просвещению, направленного на целевые группы молодёжи;

учреждение грантов среди физических лиц на реализацию проектов по организации просветительской работы и гигиенического воспитания населения;

разработка и реализация муниципальных, корпоративных программ по защите населения и укреплению общественного здоровья;

создание регионального центра общественного здоровья и внедрение мобильных форм работы с населением.

Предстоит большая работа

24 декабря на заседании Правительства Свердловской области принято постановление «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы». Программа приобрела статус официального документа.

В программе определены заказчики – одиннадцать исполнительных органов государственной власти Свердловской области, выделен заказчик-координатор – Министерство здравоохранения Свердловской области, представлены сроки реализации программы – 2021-2024 годы, а также объёмы и источники финансирования на общую сумму более 72 млрд руб.

Но должен сделать одно принципиальное замечание. Программа – не догма, как и принятый на 2021 год бюджет Свердловской области. Мы положили начало сверхвостребованной деятельности, которую будем в дальнейшем развивать и корректировать – исходя из ситуации, из новых возможностей, которые нам предоставит финансовая ситуация. Уверен, что в 2021 году экономика области начнёт своё восстановление и поступательный рост.

Необходимо учитывать и то, что помимо мероприятий, предусмотренных комплексной программой и обеспеченных бюджетным финансированием, мы рекомендуем работодателям и профсоюзным организациям включать в коллективные договора противоэпидемические мероприятия за счёт средств предприятий и организаций.

Более того, я принял решение по нескольким серьёзным проектам, которые укрепляют систему здравоохранения региона на десятилетия вперёд.

Первый проект. Больница скорой помощи в Зелёной роще будет восстановлена на условиях государственно-частного партнёрства. Я лично веду переговоры с нашими ведущими промышленно-финансовыми группами и получаю согласие на участие в проекте. Мы создадим мощное лечебное учреждение, примерно на 1000 коек, которое будет оказывать все виды помощи. Аналог – известный институт Склифосовского в Москве. Больница будет оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе для работы в условиях эпидемий, при отражении микробно-вирусных угроз.

Второй проект. В 2014 году по мо­ему поручению была введена в эксплуатацию первая очередь противотуберкулёзного диспансера, в котором создан клинико-диагностический центр, поликлиника для детей и взрослых. Создана необходимая инфраструктура, в том числе запущена газовая котельная, которая может обслуживать и проектируемую вторую очередь. Проект второй очереди предполагает строительство инфекционного стационара на 270 коек, где предусмотрены реанимационные и хирургические мощности. В случае необходимости на базе второй очереди противотуберкулёзного диспансера можно будет разворачивать инфекционный стационар на 500 коек.

Проект предполагает разведение больных на четыре потока. Необходимая проектно-сметная документация подготовлена, пройдён этап государственной экспертизы. Будем строить.

Третий проект – создание Инновационного центра на базе Свердловского областного онкологического диспансера. Уже работает уникальное рентгенохирургическое отделение, диспансер оснащён мощным диагностическим оборудованием. Возможности Инновационного центра будут дополнены высокотехнологичной диагностикой. В проект закладывается дополнительная функция Инновационного центра как площадки для обучения врачей. Сейчас разрабатывается финансовая модель создания Инновационного центра, в том числе в виде государственно-частного партнёрства. Все необходимые решения я принял, проект находится в стадии реализации. Проект интересен созданием технической возможности сотрудничества с иностранными клиниками. Тем самым мы сможем привлечь для лечения уральцев самые современные достижения мирового здравоохранения.

Безусловно, программой «Общественное здоровье уральцев» не исчерпывается деятельность по обеспечению безопасности здоровья жителей области.

На итоговой коллегии Министерства здравоохранения РФ в июне 2020 года Министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко поставлены задачи «формировать систему общественного здоровья, принимать новые меры по сокращению бремени неинфекционных заболеваний. Разрабатывать новые модели центров общественного здоровья с реализацией региональных, муниципальных и корпоративных программ». Планируемый к вводу в эксплуатацию в следующем году Коронарный центр площадью 5600 кв.м. на базе «Клиники сердца» Яна Львовича Габинского, равно как и технология «Коронарный паспорт человека», позволяет, среди прочих проектов и объектов, решить эти задачи на территории Свердловской области. Необходимо учитывать серьёзное влияние коронавируса и прочих микробных, вирусных инфекций на сердечно-сосудистую систему человека.

Убеждён, что программа «Общественное здоровье уральцев» пройдёт проверку прочности в ходе серьёзного и заинтересованного обсуждения в экспертной среде, среди уральцев. Текст этого объёмного документа опубликован на сайте Свердловской области (све.рф). Написать своё мнение, высказать предложения и замечания можно также по электронной почте: usma@usma.ru.

Вместе мы сумеем преодолеть все трудности, справиться со всеми вызовами. Наша сила – в единстве наших действий, в крепости нашего уральского характера.

Будьте здоровы, дорогие земляки! Берегите себя и своих близких!