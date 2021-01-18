Павел Крашенинников намерен продолжать парламентскую карьеру

Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о своём намерении снова избираться в нижнюю палату парламента. Об этом он заявил в эфире свердловского областного телевидения – ОТВ.

Сейчас парламентарий представляет в Госдуме Свердловскую область, но на протяжении своей политической карьеры представлял в высшем органе страны не только Средний Урал, но и Челябинскую область, а также Башкортостан.

Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 года в городе Полевском Свердловской области. Окончил Магнитогорский строительный техникум (1983), Свердловский юридический институт (1989), там же поступил в аспирантуру (1991) и защитил под руководством профессора Марии Кирилловой кандидатскую диссертацию на тему «Правовое регулирование организации и деятельности жилищно-кооперативных товариществ».

В 1998 – 1999 годах был министром юстиции РФ. В Госдуме работает пятый созыв подряд (начиная с 1999 года). За это время выступил соавтором более 250 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В прошлом году был сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Отметим, что выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года. Помимо Павла Крашенинникова в Думу вновь планирует баллотироваться действующий депутат Антон Шипулин.