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18 января 2021, 16:29

Павел Крашенинников намерен продолжать парламентскую карьеру

Павел Владимирович Крашенинников читает Областную газету

Павел Крашенинников – один из постоянных героев публикаций «Областной газеты». Фото: Алексей Кунилов

Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о своём намерении снова избираться в нижнюю палату парламента. Об этом он заявил в эфире свердловского областного телевидения – ОТВ.

Сейчас парламентарий представляет в Госдуме Свердловскую область, но на протяжении своей политической карьеры представлял в высшем органе страны не только Средний Урал, но и Челябинскую область, а также Башкортостан.

Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 года в городе Полевском Свердловской области. Окончил Магнитогорский строительный техникум (1983), Свердловский юридический институт (1989), там же поступил в аспирантуру (1991) и защитил под руководством профессора Марии Кирилловой кандидатскую диссертацию на тему «Правовое регулирование организации и деятельности жилищно-кооперативных товариществ».

В 1998 – 1999 годах был министром юстиции РФ. В Госдуме работает пятый созыв подряд (начиная с 1999 года). За это время выступил соавтором более 250 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В прошлом году был сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Отметим, что выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года. Помимо Павла Крашенинникова в Думу вновь планирует баллотироваться действующий депутат Антон Шипулин.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №7 от 19.01.2021
Областная газета Свердловской области
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