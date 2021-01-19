Работу свердловского минфина будет курировать Олег Чемезов

Работу министерства финансов Свердловской области теперь будет курировать заместитель губернатора Олег Чемезов. Перераспределение полномочий среди заместителей главы региона закреплено указом губернатора №9-УГ. Документ опубликован на сайте pravo.gov66.ru.

Напомним, раньше министр финансов занимал ещё одну должность - являлся заместителем губернатора. После ухода в конце прошлого года с этого поста Галины Кулаченко должности были разведены. Отметим, что несмотря на получение новых полномочий, Олег Чемезов продолжит курировать работу министерства экономики и территориального развития, департаментов информатизации и связи, по труду и занятости населения, госзакупок, а также региональной энергетической комиссии.

Этим же указом губернатора скорректированы полномочия ещё двух заместителей. Прежде работу департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области курировал первый заместитель губернатора. Сейчас контроль за работой госоргана будет осуществлять заместитель главы региона Азат Салихов.

Кроме того, в документе исчезло упоминание, что должность первого замгубернатора занимает Алексей Орлов - напомним, в конце года он стал врип главы Екатеринбурга. Александр Высокинский, который временно исполняет обязанности первого замгубернатора области, пока не утверждён в должности депутатами Заксобрания, поэтому его имя в документе также не значится.