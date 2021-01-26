Александр Высокинский анонсировал новую «Пятилетку развития»

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В Законодательном собрании Свердловской области состоялось первое заседание весенней сессии. На нём региональные депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Александра Высокинского как первого заместителя губернатора. Напомним, кадровые перестановки в Екатеринбурге и области произошли в конце прошлого года: Алексей Орлов стал временно исполняющим полномочия главы уральской столицы, а Александру Высокинскому губернатор предложил место в правительстве.

Высокинский был назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора, чтобы убрать приставку «и.о.», нужно было получить одобрение Заксобрания. Бывшего мэра Екатеринбурга представил депутатам Валерий Чайников, замгубернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства области.

– Губернатор оказывает доверие Александру Геннадьевичу, учитывая его богатый опыт работы на муниципальном уровне, опыт работы в правительстве Свердловской области, когда он отвечал за вопросы экономического и стратегического планирования, – выступил он. – Думаю, к нему не возникнут вопросы по исполнению прямых полномочий – он будет отвечать за социально-экономическое развитие региона.

Затем слово предоставили и самому Александру Высокинскому. Он выступил со своим коронным заявлением о том, что «люди живут не в отраслях, они живут на территориях», и напомнил депутатам, что главная цель их совместной работы – улучшение качества жизни населения.

– Следующая задача – подведение итогов и подготовка новой программы «Пятилетка развития», – продолжил он. – Напомню, действующая была принята в 2016 году со сроком действия до 2021 года.

От депутатов к Александру Геннадьевичу прозвучало только два вопроса. Так, Олег Корчагин поинтересовался о его готовности уделять внимание малому бизнесу.

– Порядка 40 процентов жителей Екатеринбурга трудятся в малом и среднем бизнесе, – сообщил Александр Высокинский. – Думаю, что примерно такой же процент жителей – по области. Не стоит относиться к малому бизнесу только как к источнику привлечения средств в бюджет – для этого у нас есть средний и крупный бизнес. В малом бизнесе меньше смотрим на доходы в бюджет, больше смотрим на социальную стабильность. Каждый такой предприниматель – это плюсом 3–4 рабочих места. Поэтому проекты малого бизнеса, безусловно, должны быть продолжены.

Депутат Евгений Зяблицев узнал о судьбе разрушенной гимназии №40:

– Там пустырь, а нового ничего не строится.

– Только вчера проводили совещание по 300-летию Екатеринбурга, – пояснил Александр Высокинский. – По гимназиям №40 и 41 есть проектная документация, понимание по сетям, земле. К сожалению, в 2021 году мы заканчиваем уже начатые проекты. Как только появляется дополнительное финансирование, выходим на новые объекты. Я думаю, что это будет 2021 год – дай бог здоровья нашей экономике.

Отметим, что за день до заседания Александр Высокинский встретился со всеми фракциями ЗССО. На вчерашнем заседании слово попросили два лидера – единоросс Виктор Шептий и от ЛДПР Михаил Зубарев. И если фракция «Единой России» приняла решение единогласно поддержать нового первого зама губернатора, то из ЛДПР заявили, что проголосуют против.

– Нельзя сказать, что мы не знаем Александра Геннадьевича. При этом у нас пока не было возможности оценить его как ключевого руководителя в системе исполнительной власти Свердловской области. Одного месяца, в котором десять дней – это новогодние праздники, недостаточно, – считает Михаил Зубарев.

В итоге 38 депутатов Заксобрания Свердловской области поддержали Высокинского, а трое выступили против.

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