Что предлагают изменить в Уставе Свердловской области?

Заседание открыли Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников. Фото: Павел Ворожцов

Состоялось первое официальное заседание рабочей группы по корректировке Устава области, где был представлен базовый законопроект с поправками. Наш регион одним из первых начал корректировать свой «основной закон».

После того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл заседание, депутат Госдумы Павел Крашенинников, не дожидаясь представления законопроекта, поспешил озвучить свои предложения. В том числе заявил, что работа идёт хорошо. Но нужно срочно прописать запрет чиновникам иметь гражданство других стран и счета в иностранных банках, а также обозначить направления работы, которые находятся в совместном ведении властей региона и федерации. Комментарий оказался настолько насыщенным, что в какой-то момент Павел Владимирович извинился перед коллегами и попросил «потерпеть ещё чуть-чуть». А в завершении своей речи добавил:

– Не хотелось бы принимать закон об изменении в Устав накануне выборов, чтобы мы не получали популистские поправки, предложенные для собственного пиара.

Текст законопроекта по корректировке Устава готовит Николай Воронин. Фото: Павел Ворожцов

Базовые поправки в Устав, подготовленные к заседанию, озвучил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин. В документе предлагают отразить новое наименование должностных лиц, которые представляют регион в Совете Федерации (закрепляется понятие «сенатор»), и новый порядок назначения регионального прокурора (теперь для этого не потребуется согласие Законодательного собрания Свердловской области). Также необходимо прописать упразднение Уставных судов, которое произойдёт к 2023 году, и закрепить положения, связанные с молодёжной политикой. Как заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, в парламенте уже создана рабочая группа, которая занимается корректировкой областного закона о молодёжной политике.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила внести в Устав поправку об общественном согласии. Фото: Павел Ворожцов

Позже прозвучали предложения, не связанные с обновлением Конституции РФ, – например, упомянуть в Уставе новый район Екатеринбурга Академический. Свою поправку – подготовить статью об общественном согласии – предложила и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она также просила организовать масштабное общественное обсуждение законопроекта.

Отдельно участники заседания остановились на теме ликвидации Уставных судов. Несмотря на то, что часть вопросов теперь будет решать Конституционный суд, в Свердловской области предложено создать Уставной совет.

В состав комиссии вошли юристы, депутаты Заксобрания, мэры свердловских городов. Фото: Павел Ворожцов

Работа над документом будет продолжаться в ближайшие несколько месяцев. Ожидается, что обсуждение пройдёт на площадке Общественной палаты Свердловской области, в профильных вузах. К обсуждению поправок привлекут и молодёжный парламент области. После того, как законопроект будет готов, его внесут на рассмотрение в Законодательное собрание.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий в разговоре с «ОГ» отметил, что позиция фракции в принятии обновлённого устава будет решающей – в состав фракции «ЕР» в Законодательном собрании входит 72 процента депутатов. Фото: Павел Ворожцов