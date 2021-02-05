Лидеры свердловских отделений партий высказались о своём отношении к несанкционированным шествиям и о том, как их можно избежать

Фото: Галина Соловьёва

За последние две недели во всей России (в том числе в Свердловской области и, в частности, в Екатеринбурге) на несанкционированные митинги вышли тысячи людей. И очень удивило то, что на эти события почти никак не отреагировали различные политические партии. Не было от них ни официальных заявлений, ни комментариев… И это в год выборов в Госдуму и Заксобрание. «Облгазета» решила исправить ситуацию и спросила руководителей региональных отделений различных партий, каково их отношение к прошедшим протестам, и что можно сделать, чтобы несанкционированные митинги в будущем не повторялись.

Виктор Шептий, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»:

– Когда ситуация неясная, надо действовать по закону. Это первый и самый простой рецепт. Другой вопрос, что все мы должны этой ситуацией «переболеть». Внимательно следить за теми последствиями, которые есть по истечении этих недель. Об этом пресса широко рассказывает. И я считаю, что со всеми людьми надо общаться – вне зависимости от партийной принадлежности. Кто-то выходит со звонким лозунгом, а кто-то с личной проблемой, которую можно помочь решить.

По этим двум направлениям и надо общаться с людьми. Первое – это предостерегать людей от необдуманных поступков, которые могут быть расценены как административное или уголовное правонарушение. И второе: если есть личная или общая проблема, то тогда, я считаю, надо выслушать. Но не создавать при этом опасную ситуацию друг для друга и окружающих. И не стоит забывать, что мы живём в период жёстких эпидемиологических ограничений. Это тоже надо учитывать.

Александр Ивачёв, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ:

– Я считаю, что нет ничего ужасного в том, что люди выходят на улицы. Это определённая форма взаимодействия общества и власти. Другое дело, что это должно быть в нормальных цивилизованных формах – безопасно для участников.

Но сейчас проблема заключается в том, что согласовать какое-либо публичное мероприятие невозможно. Под предлогом распространения ковида запрещаются любые митинги и пикеты, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Реальной опасности распространения вируса на свежем воздухе как таковой нет. И мы видим, что другие мероприятия, например, культурные и религиозные, всё-таки проводятся. А всё, что касается политической составляющей, всячески уничтожается. Власть препятствует этим проявлениям. Поэтому если будет у людей возможность легально проводить такие мероприятия, то такого накала, а значит, и нарушения закона, не будет. Всё будет в разумных рамках. Поэтому я считаю, что ответственность за эту ситуацию всё-таки лежит на власти, которая закрыла возможность для проявления людьми гражданской политической позиции.

Андрей Кузнецов, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия»:

– Мы считаем, что формы уличного протеста, митинговые формы – это крайнее средство, которое может использоваться политическими партиями, но в очень-очень исключительных обстоятельствах. Когда речь идёт о каких-то проблемах, которые угрожают тысячам людей. Когда нужно привлечь внимание или сплотить людей. Но во всех остальных случаях, как показывает опыт, все эти собрания редко бывают эффективны – они не приводят к конкретному результату.

То, что происходит сейчас, – это манипуляция, введение в заблуждение большого количества людей, как правило, молодых. Молодёжь у нас очень хорошая. Сам факт, что они, невзирая на все опасности, готовы выходить и выступать за, как им кажется, благие цели – это хорошо. Но плохо, что они попадают под влияние людей, которые ими манипулируют. Чтобы этого не происходило, не было этой деструктивной роли протестов, мы, например, развиваем такой проект как Центры защиты прав граждан. Мы считаем, что конкретная помощь людям важнее. Поэтому если у человека есть проблема, то можно обратиться к нам, и мы многих людей принимаем даже во время пандемии – онлайн.

Антон Гусев,координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР:

– Если говорить о текущих событиях, то наши активисты не собираются выходить на улицу. Согражданам же мы рекомендуем не поддаваться на провокации. Так как цели зачинщиков понятны. Выход на улицу ничего не решит, а скорее наоборот – станет желаемым событием для враждебных нашей стране организаций. Давайте вспомним: чем закончились митинги в 1917, 1991 годах? Какие вопросы они разрешили и насколько мы стали жить лучше? Сегодня некоторые наши граждане сталкиваются с жизненными трудностями. Свои коррективы внесла пандемия. Но это не означает, что нужно выходить на улицу.

Ряд трудностей решается с помощью обращения в инстанции или к депутатскому корпусу. Недовольство же должно проявляться в нашем голосовании на избирательном участке. Если не нравится одна политическая сила – можно избрать другую. Но что мы видим сегодня? На выборы приходят немногие. Особенно муниципального уровня. Давайте использовать конституционные, гражданские институты для проявления нашей позиции и недовольства. Поэтому не на митинги нужно ходить, а на выборы. Голосовать за понравившуюся партию и кандидата, а потом спрашивать с них результат.

Максим Петлин,руководитель свердловского отделения партии «Яблоко»:

– Большинство людей живёт от зарплаты до зарплаты, в кредитах и в ипотеке. Особенно остро это чувствует молодёжь, это чувство социальной несправедливости, потери будущего, потери свободы, самореализации. Это и выводит людей протестовать на улицу.

На мой взгляд, власти должны дать возможность меняться стране путём честных выборов, формирования нового парламента, прихода нового правительства и нового президента, тогда не будет уличных протестов и насилия. Члены нашей партии выходили в эти дни на митинги к людям. Например, Константин Киселёв выступил миротворцем, он был в самые острые моменты между ОМОНом и протестующими. Старался предотвратить насилие. И уже после протестов мы выполнили гуманитарную миссию – передали всё необходимое в спецприёмник.

Сергей Полыганов, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»:

– Мы понимаем, что люди своим выходом на шествие показали, что в государстве российском что-то делается не так. Для чиновников это сигнал, что необходимо о ситуации задуматься.

Мы, со своей стороны, видим две проблемы: во-первых, из-за экономической ситуации в стране есть люди, которые находятся на грани выживания; во-вторых – многие вещи сегодня не объясняются. Наглядный пример: недавно была принята важнейшая программа «Здоровье уральцев». Мы в партии организовали общественное обсуждение программы, пригласили медицинских специалистов, которые проясняли многие принципиальные моменты. Почему другие общественные институты это не сделали?

Многие родители, которые вышли на шествие, обеспокоены будущим своих детей – что молодое поколение не может найти достойную работу, получать достойную зарплату. И они как родители достойно помочь своим детям не могут. В стране стабильности нет. Поэтому мы в партии начали развивать молодёжное направление – будем давать возможность людям что-то обсудить в соцсетях, проявить себя в общественной работе, помогать с трудоустройством.

Анатолий Губарев, председатель регионального отделения политической партии «За правду»:

– Мы работаем с разными слоями населения. Например, ведём агитацию в социальных сетях с призывами не поддерживать протестные акции, выходы на улицу. Наши активисты ездили в школы, говорили с учащимися 8–11-х классов. Представители партии разговаривают с людьми на рабочих местах. Мы видим, что народ всё понимает, но действительно много проблем накопилось, есть напряжение, связанное с коронавирусом, с ситуацией в стране.

Люди выходят не за Навального, а против коррупции, определённых условий жизни. Наша партия, наше движение как раз выступает за то, чтобы изменить эту ситуацию в стране. Поэтому наши активисты разговаривают с людьми и призывают их войти в движение и направить энергию на добрые дела. У нас очень много куда можно приложить энергию, начиная от экологии и заканчивая помощью людям с ограниченными возможностями здоровья.

Алексей Кабанов, председатель регионального отделения «Партии Роста»:

– Конечно, всегда есть сложности и недовольства. Но мы должны понимать, что живём в системе и должны действовать в рамках закона. Иначе любую – даже самую хорошую идею – не реализовать.

Мы не поддерживаем несанкционированные мероприятия. Но мы видим, что людям нужно выразить своё мнение. И мы начали думать, как эту возможность высказаться им предоставить. Наши коллеги в Томске протестировали возможность организовать санкционированный митинг. Подали заявку на митинг, который назывался «За конструктивный диалог, за перемены без революции». Митинг согласован не был по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации, поэтому мы в нашем регионе даже заявку подавать не стали.

Тем не менее, в рамках Союза малого и среднего бизнеса, где я являюсь вице-президентом, мы пытаемся собрать предпринимателей, которые высказывают диаметрально противоположные мнения, и организовать их диалог с представителями областных органов власти и политическими партиями. Площадку союза мы выбрали потому, что он объединяет большое количество людей. Сейчас как раз пытаюсь согласовать возможность участия в мероприятии представителей партий и власти. Я считаю, что все партии должны к нам присоединиться.