Пойдёт ли опять Сергей Бидонько в Госдуму?

Вчера в Екатеринбурге вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провёл пресс-конференцию, посвящённую общественно-политической ситуации в регионе.

Главным политическим событием 2021 года вице-губернатор считает предстоящие выборы в Государственную думу РФ, региональное Законодательное собрание и органы самоуправления 35 муниципалитетов области. Основной задачей исполнительной власти в период избирательной кампании он полагает обеспечение гарантий для свободного волеизъявления граждан, открытости и прозрачности подсчёта голосов. Предсказывать, какие именно партии имеют более всего шансов на проведение своих представителей в выборные органы, Сергей Бидонько отказался, но поделился собственными планами поучаствовать в праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. «А уже в зависимости от результатов предварительного голосования приму решение, выдвигать ли мне свою кандидатуру на выборы», – пояснил он.

На вопрос «Облгазеты», не означает ли состоявшееся в январе объединение телекомпаний ОТВ, «4 канал» и «41 канал» начало реорганизации и других СМИ, соучредители которых – областные власти, вице-губернатор ответил, что вопрос об объединении телеканалов «давно перезрел» и был решён ещё в 2019 году, а до начала нынешнего года его пришлось отложить только из-за пандемии коронавируса. Никаких же изменений, касающихся редакций других региональных СМИ, руководство области не планирует.

Рассказал Сергей Бидонько и об успешном, устраивающем все стороны разрешении давнишнего конфликта между компанией ЕВРАЗ и буддистской общиной вокруг дацана на территории Качканарского ГО. Согласно достигнутой при участии руководства области договорённости, 8 февраля служба безопасности ЕВРАЗа взяла под охрану все здания и сооружения буддистского монастыря, доступ в который на время проведения горнодобывающих работ еженедельно с понедельника по четверг будет закрыт. А по пятницам, субботам и воскресеньям территория святыни будет открыта для свободного посещения и проведения религиозных обрядов всеми желающими (подробности – на II полосе).