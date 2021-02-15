Елена Чечунова – о том, почему молодые люди выходили на шествия в поддержку Навального и с какими просьбами обращаются к ней и депутатам комитета.

Фото: Алексей Кунилов

Этот разговор нам показался принципиально важным по двум причинам. С одной стороны, в конце января на фоне акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального все вновь заговорили о существующем протестном потенциале свердловской молодёжи. С другой стороны, в начале января вступил в силу Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской Федерации», необходимость принятия которого обсуждалась более 20 лет. В интервью «Облгазете» руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Свердловской области, председатель комитета по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена ЧЕЧУНОВА рассказала, почему молодёжь выходит на митинги, зачем на самом деле существует молодёжный парламент и что нужно сделать, чтобы волонтёрство не превратилось в способ заработка.

– Елена Валерьевна, на прошлой неделе на заседании рабочей группы по корректировке Устава области стало известно, что одна из поправок будет касаться молодёжной политики. В частности, председатель Заксобрания Людмила Валентиновна Бабушкина объявила, что создана специальная рабочая группа по корректировке областного закона «О молодёжи». Что будет меняться?

– Как вы знаете, после внесения поправок в Конституцию в перечне вопросов совместного ведения федеральной и областной власти появились вопросы молодёжной политики. А в декабре был принят федеральный закон о молодёжной политике. У нас в регионе эта работа велась уже давно – областной закон «О молодёжи в Свердловской области» принят в 2013 году. Один из инициаторов областного закона – наш коллега, сегодня депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Новый федеральный закон – векторный, он позволяет нам прописывать в региональном законодательстве конкретные инструменты поддержки молодых людей. Например, в нашем областном законе уже прописана такая форма деятельности молодёжи, как студенческие отряды, а значит, закреплена и возможность оказания таким объединениям определённой поддержки со стороны органов власти.

Мы понимаем, что спектр интересов молодых людей достаточно широкий. По неофициальным данным, в регионе работают около 3,6 тысячи молодёжных некоммерческих организаций. Одним интересна защита безнадзорных животных, другим – организация образовательных мероприятий, третьим – экология и т.д. Кстати, молодые люди часто спрашивают, как им зарегистрировать общественную организацию, куда обратиться за консультацией. На первую рабочую группу по обсуждению изменений в областной закон мы пригласили ряд молодёжных объединений, представителей муниципалитетов, юристов. Выслушаны разные мнения и предложения, будем искать общие подходы.

– Когда изменения в областной закон будут внесены?

– Это должно произойти в ближайшие пару месяцев. Мы планируем широко обсудить документ на нескольких площадках. Сейчас жизнь меняется стремительно. Поэтому, с одной стороны, – нужно смотреть на шаг вперёд. С другой стороны, мы понимаем, что создать закон «на века» не удастся – какие-то положения со временем придётся актуализировать. И главное здесь – предусмотреть в законодательстве возможность для молодёжных социально значимых инициатив.

– Как председатель комитета по молодёжной политике вы плотно работаете с депутатами молодёжного парламента. При этом в обществе и СМИ можно встретить достаточно много критики в адрес этого органа. Помогают ли эти ребята комитету в законотворческой деятельности?

– Конечно. Например, когда был создан комитет, мы организовали депутатские слушания на тему «О молодёжной политике в Свердловской области: правовой аспект, опыт и перспективы», чтобы выяснить, чего хочет молодёжь. Молодёжный парламент и другие молодёжные общественные организации нам очень помогли. Они провели социологические опросы в территориях. И выяснилась интересная деталь. Оказалось, что молодым людям недостаточно информации о том, как решить свои проблемы и реализовать свои инициативы. Это подтвердилось и в январе, когда большое количество молодых людей выходило на митинги.

– Каким образом?

– Я говорила с многими молодыми людьми, которые принимали участие в этих шествиях. У молодёжи обострённое чувство справедливости, причём это касается всех сфер жизни. Некоторые, объясняя причину своего участия в этих акциях, говорят о прозаичных вещах. Например, человек жаловался, что в его дворе поставили шлагбаум, ни с кем не согласовав, а он теперь не может подъехать к дому на своём автомобиле. Оставили след и ограничительные меры в течение года, от которых все устали, и молодёжь – не исключение. Для молодых людей очень важно, чтобы у них спросили, и их мнение было учтено.

– Вместо того чтобы идти в управляющую компанию, этот человек решил митинговать?

– Да! Важно, чтобы молодые люди знали свои права, знали, куда обратиться в подобных случаях и решали свои проблемы исключительно законным путём. Поэтому сейчас на постоянной основе должно быть изучение мнения молодёжи с помощью социологов и психологов. Нужно понимать их запросы и желания. Такую работу не выстроить с помощью только одного комитета. Поэтому помощь молодых людей – это очень ценно. Задача депутатов – создать законодательную базу, отвечающую «правильным» потребностям молодёжи – это семейные ценности, ценности профессиональной самореализации, получения образования, личная свобода и независимость, здоровый образ жизни и спорт.

– Мы не договорили про молодёжный парламент.

– Критиковать можно что угодно. Есть мнение, что в органы молодёжного самоуправления отбирают молодых конъюнктурщиков. Это совсем не так. Это не только и даже не столько образовательная площадка для амбициозных молодых людей, чтобы они изучили, как работают органы власти. Она создана, во-первых, для того, чтобы депутаты могли слышать мнение молодёжи для принятия решений. А молодые люди, пусть даже не имея права законодательной инициативы, участвуют в заседаниях рабочих групп и комитетов по самым разным вопросам. Во-вторых, такая форма работы важна, чтобы молодые люди повышали уровень правовой грамотности, интерес к выборам. В последних выборах в молодёжный парламент приняли участие около 110 тысяч человек. Эти ребята уже знают, как это происходит, знают, что у них есть право прийти на настоящие выборы – например, депутатов местной думы, регионального парламента, Государственной думы, а в дальнейшем и спросить со своего депутата, как он работал с их наказами.

– Согласна, возможно, интерес к выборам среди подростков такая форма работы сможет подогреть. Но если говорить о более взрослых молодых людях, 25–30 лет, – как человек из этой возрастной группы, могу сказать, что люди не ходят на выборы по другим причинам. Кто-то таким образом пытается выразить свою политическую позицию, кто-то не уверен в прозрачности процедуры.

– Согласна, что над повышением доверия к выборам ещё предстоит работать. Но государство уже предпринимает серьёзные шаги в этом направлении. Когда-то выборы проходили без камер, с ограниченным количеством наблюдателей. Сейчас количество наблюдателей не ограничено, а на выборах организуют специальные центры общественного наблюдения (ЦОН), куда любой человек может прийти, посмотреть, как это происходит на любом участке. В Свердловской области в таких центрах активно работает молодёжь. Кроме того, в соответствии с законодательством за любые манипуляции сейчас предусмотрена уголовная ответственность.

– Вы рассказывали, что молодые люди часто обращаются к вам и вашим коллегам за помощью, потому что не знают, как зарегистрировать общественную организацию. Но достаточно долгое время люди занимались общественной работой и тем же волонтёрством без какого-либо юридического статуса, без финансирования со стороны государства. Почему сейчас появилась необходимость, чтобы такой статус обязательно был?

– На самом деле острой необходимости в этом нет. Но когда ты создаёшь общественную организацию, у тебя появляется и союз единомышленников, и возможность получить поддержку со стороны муниципальных, региональных и даже федеральных органов власти. Наши общественные организации активно участвуют в конкурсах на грантовую поддержку, активно реализуют проекты. Например, НКО Свердловской области – традиционно в числе победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Это проекты, направленные в том числе на охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, материнства и детства, сохранение исторической памяти, развитие институтов гражданского общества. НКО – это партнёрские отношения государства и общества.

– К сожалению, есть примеры, когда человек воспринимает грант как способ собственного заработка.

– Это ненормально и нужно пресекать. Для этого, во-первых, должна быть жёсткая отчётность грантополучателей, и сегодня к документам предъявляются достаточно серьёзные требования. Во-вторых – заранее должна быть просчитана эффективность; если проект направлен на себя любимых, без взаимодействия с широким кругом молодёжи, это должно насторожить конкурсную комиссию. Вообще, проекты НКО проходят тщательный конкурсный отбор – это бюджетное финансирование. Процесс курируют исполнительные органы власти.

– Недавно Президент России утвердил новые показатели оценки эффективности губернаторов, среди которых появился такой пункт как волонтёрство. Как вы к этому относитесь?

– Волонтёрское движение – это то, чего нельзя организовать насильно. У человека должно быть желание тратить на это своё время, свой ресурс. Но если говорить о том, что такой ориентир позволит активнее создавать в регионах условия и возможности для тех, кто хочет стать волонтёром, – чтобы человек знал, куда должен прийти и что ему нужно для этого сделать, – мне это кажется правильным. Наш регион отличает очень активное волонтёрское движение, объединяющее тысячи людей разных возрастов.

– Сейчас в комитете по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма работают люди с самым разным профессиональным опытом. За пять лет работы не чувствовали недостатка профильных специалистов – например, педагогов, спортсменов, людей с образованием в сфере туризма? Может быть, представители этих сфер захотят избраться в областной парламент в ходе предстоящих выборов и проявить себя в вашем комитете.

– В составе комитета – всего шесть депутатов, и сложно собрать специалистов всех необходимых профилей, которые к тому же будут иметь необходимое юридическое образование для законотворческой работы. У комитета сложилась практика выездных заседаний, проведения общественных обсуждений, на которые мы как раз приглашаем профильных специалистов, представителей общественности. Например, мы побывали на образовательной смене Фонда «Золотое Сечение», обсуждали вопросы поддержки талантливых детей. По вопросам развития спортивных объектов, норм ГТО выезжали в Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму. Депутаты и сами с большим удовольствием и азартом сдали нормы ГТО.

– Если удастся избраться в следующий созыв – хотели бы продолжить работать в этом комитете?

– Я не найду ответа на этот вопрос сейчас. Депутатов Законодательного собрания избирают жители Свердловской области. Тот, кому люди доверят, и будет представлять их интересы. В каждом созыве свои особенности. Раньше вопросы молодёжной политики были в ведении комитета по социальной политике. В этом созыве было принято решение создать отдельный комитет – и я очень благодарна коллегам и председателю Законодательного собрания за то, что мне дали возможность поработать с молодёжью. Что будет в следующем созыве – не знаю. Не могу решать за коллег. Возможно, депутаты нового созыва Законодательного собрания решат, что нужно выделить комитет с другой сферой ответственности. Изменения и перемены нам диктует жизнь.

Акценты По просьбе «Облгазеты» Елена Чечунова выделила ряд примеров в работе комитета: В сфере молодёжной политики – внесены изменения в закон «О молодёжи в Свердловской области» по поддержке значимых молодёжных инициатив. Депутаты в разных форматах поднимали проблему продажи табачной продукции детям и подросткам, усиления мер ответственности. С учётом мнения регионов приняты изменения в федеральное законодательство, предполагающие крупные штрафы за торговлю снюсом и насваем, а также за продажу табака несовершеннолетним. В сфере физкультуры и спорта – работа совместно с областным министерством физкультуры и спорта проведена работа по внедрению норм ГТО, пропаганде здорового образа жизни, созданию возможностей для молодых людей заниматься физкультурой и спортом. В рамках формирования бюджета депутаты обращали внимание на необходимость выделения средств на школьные стадионы и спортзалы в сельских школах. За время реализации программы за счёт федерального и областного бюджетов отремонтированы 189 спортивных залов – это почти половина сельских школ Свердловской области. В сфере туризма – законодательно установлен статус туристско-рекреационного кластера, комитет работал по этому проекту совместно с комитетом по бюджету, финансам и налогам. Также депутаты занимались популяризацией событий и фестивалей, которые могли бы быть интересны уральским туристам – их в регионе проходит около 200.