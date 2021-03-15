Общественники начали подготовку к выборам

Представители общественных палат МО приняли участие в обсуждении плана работы по общественному наблюдению за выборами в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Общественной палате Свердловской области прошло обсуждение плана работы по организации общественного наблюдения за проведением выборов депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания региона и представительных органов муниципальных образований, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Председатель Общественной палаты Александр Левин, открывая заседание, отметил, что на Среднем Урале накоплен большой опыт наблюдения за голосованием при проведении выборов всех уровней. Ещё в 2016 году в регионе, по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, впервые был создан Центр общественного наблюдения за проводившимися тогда выборами в Заксобрание. С тех пор этот общественный орган формируется перед проведением каждой очередной избирательной кампании. Центр оперативно реагирует на сообщения о нарушениях избирательного законодательства и принимает меры к их устранению, что способствует повышению доверия граждан к результатам выборов.

Александр Левин сообщил, что Общественная палата заключила 41 соглашение с общественными организациями о совместном наблюдении за выборами. Фото: Алексей Кунилов

На это же нацелена работа общественных наблюдателей, которых подбирает, обучает и направляет на избирательные участки региональная Общественная палата. Так, контроль за голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ в 2020 году в Свердловской области осуществляли около 12 тысяч общественных наблюдателей, благодаря которым ни у кого не возникло сомнений в достоверности его результатов. Этот опыт, считает Александр Левин, обязательно надо использовать и на всех выборах 2021 года.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов напомнил собравшимся, что в нашем регионе зарегистрированы более 3,3 млн избирателей, большинству из которых предстоит принять участие в выборах не только в Госдуму РФ и Заксобрание региона, но и в органы местного самоуправления 39 муниципальных образований. Это потребует привлечения большого числа наблюдателей, а их ещё надо обучить такой работе. Для этого на сайте облизбиркома опубликован видеокурс, которым может воспользоваться каждый желающий стать наблюдателем.

Председатель Облизбиркома Владимир Русинов выразил благодарность членам Общественной палаты за эффективную работу по наблюдению за голосованием на выборах. Фото: Алексей Кунилов

На заседании присутствовали также представители общественных организаций, а в режиме видеоконференции – руководители и члены Общественных палат муниципальных образований. Все участники согласились с тем, что главная задача общественного наблюдения – обеспечить высокую степень доверия граждан к результатам выборов, которые необходимо провести максимально честно, открыто, без малейшей возможности подлогов и фальсификаций при подсчёте голосов избирателей.

КСТАТИ Выборы в нашем регионе в этом году будут проходить не только в единый день голосования. Так, 23 мая жителям Североуральска предстоит участвовать в довыборах в городскую думу в связи с тем, что два тамошних депутата сдали свои мандаты досрочно. 11 марта местное отделение партии «Единая Россия» провело предварительное голосование по отбору кандидатов в североуральскую думу, в котором победу одержали сотрудник компании «Севуралбокситруда» Иван Бондаренко и директор редакции газеты «Наше слово» Анна Панкевич.

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