Единороссы начали подготовку к выборам

Из всех политических партий единороcсы первыми начали подготовку к предстоящим выборам. Фото: Пресс-служба «Единой России»

В Свердловском отделении «Единой России» началась подготовка к выборам в Государственную думу РФ и Законодательное собрание области – 16 марта в Екатеринбурге состоялось первое заседание регионального оргкомитета предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты.

Как сообщил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, заявления от всех желающих выставить свои кандидатуры на предварительное голосование будут принимать до 29 апреля в штаб-квартире «Единой России» по адресу ул. Розы Люксембург, 7 в рабочие дни с 11:00 до 17:00 и в субботу с 11:00 до 15:00. Документы можно подать и в электронном виде на сайт pg.er.ru.

Само голосование пройдёт в начале июня также в электронном виде на сайте er.ru. Будет ли, как в прошлые годы, организовано и очное голосование на избирательных участках, пока неизвестно – решение об этом должен принять в марте-апреле федеральный оргкомитет партии. Но уже ясно, что традиционных очных дебатов между желающими стать кандидатами в депутаты в этом году из-за пандемии коронавируса не будет. Вместо них каждому претенденту на депутатский мандат будет предложено снять по два агитационных видеоролика в свою поддержку, которые будут выставлены в его личном кабинете на сайте партии.

Участвовать в предварительном партийном голосовании могут не только члены «Единой России», но и беспартийные, а победители, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в партийные списки на предстоящих выборах в Госдуму РФ и Заксобрание региона. Им гарантируют поддержку регионального, местных и первичных отделений партии.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября в Свердловской области выборы в Госдуму пройдут в семи, а в Заксобрание региона – в 25 одномандатных избирательных округах, в каждом из которых «Единая Россия» намерена выставить своих кандидатов. Кроме того, на предварительном голосовании партии предстоит определиться с тройками кандидатов в 25 избирательных округах по единому партийному списку.

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