Лидер фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании покинул партию

Михаил Зубарев объяснил решение покинуть партию, которой он отдал 10 лет, желанием идти вперёд. Фото: Алексей Кунилов

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Свердловской области Михаил Зубарев официально покинул партию. Парламентарий рассказал о причинах такого решения, но о планах на будущее предпочёл пока не распространяться.

Михаил Зубарев избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области в 2011 и 2016 годах. Оба раза он был выдвинут Свердловским региональным отделением Либерально-демократической партии России.

«Для меня ЛДПР – это огромная часть моей жизни… Поэтому не могу сказать, что решение далось мне легко. Однако все мы взрослеем и идём вперед. Стабильность – это хорошо, но иногда она может начать вести себя, как ригидность. Я этого не хочу», – объяснил Михаил Зубарев на своей странице в Instgram решение покинуть партию, которой он отдал 10 лет.

По словам депутата, несмотря на выход из ЛДПР, он по-прежнему будет представлять интересы избирателей в региональном парламенте.

«Проекты, что я начал, должны быть доведены до финала. Я продолжаю работать. В этом плане ничего не изменилось», – заверил парламентарий.

Ряд СМИ предположили, что после выхода из рядов партии Владимира Жириновского Михаил Зубарев может выдвинуться на праймериз «Единой России». Также его прочат на пост главы одного из свердловских муниципалитетов. Однако сам депутат эту информацию опровергает.

«Я не переметнулся в другую партию, не «мечу в главы», не строю заговоры и не делаю много еще чего из того, что могло показаться «достоверным источникам» некоторых СМИ», – утверждает политик.

Михаил Зубарев ранее уже состоял в «Единой России». С 2007 по 2010 год он числился сотрудником Свердловского регионального отделения этой партии. В феврале он составил конкуренцию Алексею Орлову в борьбе за пост главы Екатеринбурга. В свердловском Заксобрании депутат занимает должности председателя комиссии по символам, заместителя председателя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, члена комиссии по регламенту.

Как рассказала «Областной газете» помощница Михаила Зубарева Анастасия Леготина, кто теперь будет руководить фракцией ЛДПР в региональном парламенте, пока неизвестно. Это решение будет принято позднее.

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