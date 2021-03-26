Дмитрий Нисковских подал документы на праймериз «Единой России» в свердловское Заксобрание

Первым документы на праймериз подал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. Фото: Алексей Кунилов

Свердловское отделение «Единой России» запустило приём документов на участие в предварительном голосовании по кандидатам от партии в Законодательное собрание региона. Первым документы на праймериз подал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

О своём решении политик рассказал на своей странице в Instagram. Дмитрий Нисковских отметил, что подал документы по списку в составе Сысертской территориальной группы, в которую входит Сысертски и Арамильский городские округа, а также часть территории Чкаловского района Екатеринбурга. О целях своего выдвижения глава округа пообещал рассказать в отдельных видеообращениях к избирателям.

«Предварительное голосование будет проходить с 24 по 30 мая 2021 года на сайте pg.er.ru и ваша поддержка мне очень понадобится», - написал кандидат.

Напомним, Дмитрий Нисковских возглавил Сысерть в сентябре 2017 года. До этого он занимал пост министра инвестиций и развития Свердловской области. Его полномочия в должности главы округа истекают в 2022 году.

Ранее «Единая Россия» дала старт предварительному внутрипартийному голосованию для выдвижения кандидатов от партии в Государственную думу и в депутаты законодательных органов.

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры pg.er.ru, где можно узнать всё о предварительном голосовании и его участниках, а также подать заявку. Здесь же будут представлены списки претендентов и их личные страницы, доступные для всех избирателей, в которых «кандидаты в кандидаты» будут выкладывать обязательные видеоролики.

«Областная газета» подробно рассказывала, как проходят праймериз ведущей политической силы страны.

Добавим, что до вчерашнего дня была доступна только вкладка для желающих подать документы на Госдуму. Накануне на сайте начался приём заявок в Законодательное собрание региона.

В принятом решении оргкомитете предварительного голосования определил и время подачи документов для регистрации участников. Они полностью совпадают с ранее указанными для приёма соответствующих документов по Госдуме: Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, оф. 301. Приём документов осуществляется с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00.

Также появилась техническая возможность подать документы на предварительное голосование по ЗССО в электронном виде через официальный сайт pg.er.ru и по муниципалитетам, где пройдёт предварительное голосование по первой модели.