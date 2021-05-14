Проблему парковки на газонах решили штрафами

Депутаты отмечают, что сейчас автомобилисты на газонах практически не паркуются. Фото: Владимир Мартьянов

Почти 90 процентов протоколов об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и благоустройства, выданных на Среднем Урале в 2020 году, связаны с неправомерной парковкой автомобилистов на придомовых территориях. Об этом говорилось на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского Заксобрания, где обсуждали исполнение областного закона об административных правонарушениях.

Оказалось, что внесённые более двух лет назад поправки, которые окрестили «законом о гряземесах» используются достаточно активно. В одном только 2020 году было составлено 6,8 тысячи протоколов за парковку на газонах. Ещё 1,3 тысячи протоколов составлено по статье «Нарушение отдельных требований, установленных правилами благоустройства территорий населённых пунктов». В числе прочего статья касается самовольной установки конструкций для обозначения места парковки автомобилей.

– Я считаю, что появившаяся в областном законодательстве возможность применения мер административного воздействия для таких водителей помогла решить проблему с порчей зелёных насаждений, – сказал «Облгазете» председатель комитета Владимир Никитин. – По моим собственным наблюдениям, если раньше автомобилисты массово парковались на газонах, сейчас это делают единицы – в основном автомобили ставят во дворах или вдоль дорог.

Напомним, так называемый «закон о гряземесах» был принят в октябре 2018 года. Рассмотрение законопроекта шло непросто: почти два года депутаты боролись за утверждение этой нормы, привлекая коллег из Госдумы и Совета Федерации, оспаривая само право региона на такой закон в судах. Сейчас областным законом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы: для физлиц – в размере от 3 до 5 тысяч, для юрлиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

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