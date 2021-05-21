Посол Венгрии в России приедет на открытие центра «Эрмитаж-Урал»

На открытие выставочного центра «Эрмитаж-Урал» согласился приехать Посол Венгрии в России Норберт Конкой. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу, 21 мая, встретился в столице Урала с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Российской Федерации Норбертом Конкоем. Основной целью визита посла стало налаживание и укрепление взаимодействия между венгерскими и уральскими компаниями.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, участники рабочей встречи также обсудили новые пути выстраивания сотрудничества, а Алексей Орлов познакомил иностранного гостя с инвестиционным потенциалом региона.

Приветствуя Норберта Конкоя, градоначальник отметил, что Россию и Венгрию связывают дружеские и деловые отношения, и обе стороны максимально заинтересованы в их дальнейшем продуктивном развитии. Он также сделал акцент на межмуниципальном сотрудничестве.

«Немалое место в двусторонних отношениях занимают гуманитарные, культурные, образовательные, научные обмены. У Екатеринбурга есть давний партнёр в Венгрии – город Мишкольц. И мы заинтересованы в дальнейшем расширении межмуниципального диалога, развитии контактов между гражданами наших стран», – заявил градоначальник.

В ответном слове Норберт Конкой также отметил благотворное сотрудничество между Венгрией и Россией, в том числе на высшем уровне. «Мы понимаем, что Россия – это не только одна Москва. Для нас крайне важно развивать отношения с регионами. Мне приятно видеть, что между нашими странами поддерживаются очень хорошие взаимоотношения», – сказал он.

Пользуясь случаем, Алексей Орлов пригласил Норберта Конкоя на открытие выставочного центра «Эрмитаж-Урал», которое намечено на 1 июля 2021 года. Дипломат принял приглашение.

Регион налаживает отношения с Венгрией. Как писала «Областная газета», в начале марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с Генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Шандором Фабианом планы по развитию региона.