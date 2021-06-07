Кто представит область на XX-съезде «Единой России»?

Список делегатов озвучил в ходе партийной конференции секретарь реготделения Виктор Шептий. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в пятницу, 4 июня, состоялась XXXVII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Свердловские единороссы избрали делегатов от Свердловской области на XX съезд партии, который состоится 19 июня в Москве. В конференции приняли участие 178 делегатов от 76 местных отделений партии.

Основным вопросом в повестке стало подведение предварительных итогов внутрипартийного голосования, проходившего по всей стране с 24 по 30 мая. В Свердловской области процедура проходила исключительно в электронной форме.

– Не будем скрывать, поначалу новация вызывала некоторую настороженность: партийцами и избирателями голосование воспринималось с тревожным чувством, но в ходе реализации мы получили новые навыки и компетенции, сумели заинтересовать избирателей, что наглядно демонстрируют результаты, – отметил секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий.

Напомним, Средний Урал стал одним из лидеров среди регионов РФ по активности избирателей в ходе праймериз. На участие в процедуре заявились 483 кандидата (156 – в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание) и почти 400 тысяч избирателей. В итоге свой голос отдали почти 340 тысяч свердловчан. Победу на праймериз по выбору кандидатов в Госдуму РФ в Свердловской области одержал губернатор Евгений Куйвашев – за него проголосовали 174 565 человек.

– Окончательный пул кандидатов в нижнюю палату парламента будет утверждён съездом, который состоится 19 июня в Москве, – объясняет Виктор Шептий. – Возглавлять наши списки – тут никого секрета нет – будет наш однопартиец и лидер губернатор Евгений Куйвашев. Он принял решение лично принять участие в праймериз в качестве кандидата и получил высокий уровень доверия.

В ходе конференции её участники определили делегатов, которые будут представлять Свердловское региональное отделение на XX съезде «Единой России». Представительство Среднего Урала будет одним из самых многочисленных: квоту от регионов определил президиум Генерального совета партии. Она составляет один делегат на пять тысяч партийцев в субъекте РФ. В Свердловской области, по данным на 1 мая, числится 48 317 членов партии. Таким образом, на съезд поедут 10 свердловчан.

– Мы постарались, чтобы были представлены отделения со всех территорий области. Мы предложили тех, кто лучше всех организовал предварительное голосование, а также кандидатов, которые набрали в ходе праймериз наибольшее число голосов, – объяснил выбор лидер свердловских единороссов.

При этом, в соответствии с уставом, делегатами съезда также являются члены центральных органов партии. От Свердловской области это член Высшего совета партии, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член Генерального совета партии Марина Семёнова. Таким образом, в состав делегации войдут не 10, а 12 свердловчан.

Также на съезд будут приглашены действующие депутаты Госдумы от партии, члены Совета Федерации, секретари региональных отделений и руководители региональных исполнительных комитетов.

Список делегатов: 1. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По итогам праймериз она победила в Богдановичском одномандатном избирательном округе №4 (10 217 голосов) и Богдановичской территориальной группе (9 918 голосов). 2. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. На предварительном голосовании он занял пятое место по общерегиональному списку по отбору кандидатов в Государственную думу, набрав 21 536 голосов, и стал лидером в Краснотурьинской территориальной группе на голосовании за кандидатов от партии в Заксобрание региона (8 344 голоса). 3. Глава Волчанского городского округа Александр Вервейн. В его округе на завершившихся праймериз была самая высокая явка среди свердловских муниципалитетов. По итогам голосования он занял второе место в Краснотурьинской территориальной группе (4 812 голосов) 4. Секретарь Слободо-Туринского местного отделения партии Елена Ермакова. В её округе также зафиксирована одна из самых высоких явок. 5. Замдиректора «Уралвагонзавода» Константин Захаров (на голосовании за кандидатов в Госдуму занял первое место по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу, набрав 25 197 голосов). 6. Заместитель руководителя регионального исполкома партии Анна Малкова. 7. Федеральный координатор Молодой гвардии «Единой России» по УрФО, активный волонтёр Артём Николаев. 8. Глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских (по итогам праймериз набрал больше всех голосов – 11 702 – на отборе кандидатов в Заксобрание (по Сысертской территориальной группе)). 9. Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова. По результатам предварительного голосования в Законодательное собрание заняла второе место по Первоуральской территориальной группе (2 552 голоса). 10. Председатель Региональной контрольной комиссии Свердловского отделения партии «Единая Россия» Константин Юферев.

Опубликовано в №101 от 08.06.2021