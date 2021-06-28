Кто попрёт против «паровозов»?

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За Правду» провели свои предвыборные съезды и определились с кандидатами, которые будут представлять их на предстоящих выборах в Госдуму. Рисунок: Максим Смагин

На минувшей неделе КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За Правду» вслед за единороссами провели свои предвыборные съезды и определились с кандидатами, которые будут представлять их на предстоящих выборах в Государственную думу. В каких округах Среднего Урала ожидается наиболее жаркая борьба за мандаты между представителями «парламентской четвёрки»?

КПРФ

Об итогах съезда «Единой России», состоявшегося 19 июня, «Облгазета» подробно рассказала в №109 от 22 июня. Вторыми со своими кандидатами в Госдуму определились коммунисты – второй этап XVIII съезда КПРФ прошёл 24 июня. Партийцы приняли решение объединить свои усилия в трёх регионах: для этого была сформирована единая территориальная группа из представителей Свердловской области, ХМАО и ЯНАО (см. таблицу).

По мнению директора исследовательского центра «Аналитик» Андрея Мозолина, КПРФ подошла к выборам с потерей узнаваемости в регионе – коммунисты практически не работали весь прошлый год. Плюс наложились скандалы на федеральном уровне и отсутствие стабильного финансирования в Свердловской области: местным партийцам так и не удалось найти спонсоров.

По мнению эксперта, в одномандатных округах наиболее сильной позиция коммунистов выглядит в Асбесте, где конкуренцию кандидатам от других партий вполне может составить руководитель фракции КПРФ в Асбестовской городской думе Наталья Крылова, известная своей бурной политической деятельностью.

ЛДПР

Партия Владимира Жириновского определилась с кандидатами на выборы в Госдуму в ходе 33-го съезда 25 июня. Если коммунисты решили расширить территориальную группу, добавив в неё два региона, то в ЛДПР пошли другим путём – на съезде принято решение разделить Свердловскую область на две территориальные группы, объединив в них семь одномандатных округов. Региональная группа №18 включила в себя одномандатные избирательные округа №170, 171, 173, 174. Вторая региональная группа №21 включила 168-й, 169-й и 172-й одномандатные избирательные округа.

По мнению координатора Свердловского регионального отделения ЛДПР Александра Каптюга, на Среднем Урале «сформировалась очень слаженная и крайне работоспособная команда», в которой представлены действующие депутаты всех уровней: от федерального до муниципального.

– На съезде сформировали две региональные группы, в одной из которых был выдвинут наш надёжный активист, деятельный член партии, принимающий самое живое участие в жизни регионального отделения, – это Андрей Трофимов. Во второй группе был выдвинут депутат Государственной думы Игорь Торощин, которому предстоит вести политические баталии на востоке области, – прокомментировал список кандидатов Александр Каптюг.

«Справедливая Россия – За Правду»

Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» состоялся в минувшую субботу, 26 июня. Одним из ключевых решений эсеров стало объединение Свердловской области и Пермского края в одну региональную группу – для усиления позиций партии.

По словам действующего депутата Госдумы Дмитрия Ионина, занявшего в объединённом списке вторую строчку, эта группа стала самой крупной в списках партии на грядущих выборах в Госдуму: в неё входят 5,3 млн избирателей.

– Руководитель партии Сергей Миронов ставит задачу получить по ней минимум два мандата, – написал парламентарий в Instagram.

Однако особый интерес вызывают кандидаты от эсеров по одномандатным округам. Некоторые из них могут составить серьёзную конкуренцию представителям «Единой России». Так, высоки шансы на победу у Дмитрия Ионина в 170-м округе (Берёзовский), где ему предстоит соперничать с биатлонистом Сергеем Чепиковым.

– Конкуренция в этом округе предстоит нешуточная: соперничать с единороссом непростая задача. Узнаваемость и известность в округе у этих двух политиков достаточно высокая, однако ресурсов у Сергея Чепикова может оказаться на порядок больше, чем у Дмитрия Ионина, – считает Андрей Мозолин.

В числе любопытных кандидатов также православная активистка Оксана Иванова (168-й округ) и Андрей Гориславцев, который, к слову, в действующем созыве Законодательного собрания региона входит в состав фракции «Единая Россия». Однако, как объяснили «ОГ» в пресс-службе реготделения «ЕР», членом партии он не является. Также есть шансы в Асбестовском округе (№172) у боксёра Егора Мехонцева.

Где будет особенно жарко?

По мнению экспертов самая интересная кампания с точки зрения скандалов и громкости ожидается именно в Асбестовском округе.

– У той же Натальи Крыловой очень высокая поддержка в округе, но насколько она сможет мобилизовать свой электорат? – считает Андрей Мозолин.

Также непростая борьба ожидается в Каменск-Уральском округе, где основная борьба развернётся между Андреем Гориславцевым и единороссом Львом Ковпаком.

– Очень сложно прогнозируемая ситуация. Рейтинги у них достаточно близкие друг к другу. Оба кандидата давно работают в округе. Весь вопрос в том, кто сможет максимально и эффективно не просто привлечь, но и грамотно использовать свой административный ресурс, и кто с какой тематикой пойдёт. Если выступить даже с небольшой критикой в экономической и социальной сферах, можно собрать приличные дивиденды. В этом смысле у Гориславцева есть неплохие шансы, поскольку Ковпак не может выходить на электорат с критикой как представитель партии власти.