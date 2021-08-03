Разрешённая «Запрещённая»? В области спокойно распространяется газета, содержащая массу нарушений законодательства

В области спокойно распространяется газета, содержащая массу нарушений законодательства. Фото: Максим Смагин

В почтовых ящиках жителей Екатеринбурга и ряда городов Свердловской области появилось максимально странное и абсурдное по своему содержанию издание под громким названием «Запрещённая газета». Печатная продукция, по своей форме и контенту напоминающая жёлтую прессу конца девяностых – начала нулевых, выпущена в преддверии грядущих выборов. Является ли выпуск подобного рода бульварных страниц нарушением выборного законодательства?

О чём это вообще: масоны, НЛО и мистика

Первые выпуски издания появились в почтовых ящиках свердловчан в начале июля. Необычную печатную продукцию обнаружили в своих подъездах, в частности, жители Нижнего Тагила. На главной странице под заголовком «Началось» изображена маленькая плачущая девочка на фоне ядерного взрыва. Внутри на восьми полосах авторы рассуждают о взаимоотношениях России и НАТО, коронавирусе и вакцинации в контексте грядущих думских и местных выборов, а также о российской политической системе и мусорной реформе. Также в газете содержатся рекомендации по укреплению иммунитета (авторы советуют больше гулять по лесу, смеяться и разглядывать фотографии людей с язвами на коже) и советы, как научить детей пользоваться гаджетами.

В середине июля второй спецвыпуск газеты получили уже жители Екатеринбурга. Содержание этого номера вызывает ещё больше вопросов. Так, авторы пишут о том, «как масоны из Нью-Йорка управляют ценой моркови на Урале» перед выборами в Госдуму РФ, и оценивают влияние российских олигархов на политику главы государства. Особое внимание обращает на себя разворот газеты – на двух полосах размещается обсуждение рейтингов и явная критика нескольких политических объединений. Также в номере содержатся материалы о визите на Средний Урал премьер-министра РФ Михаила Мишустина и о строительстве скоростного автобана Москва – Екатеринбург. На последней полосе опубликован и вовсе странный текст – обзор «мистических мест Урала»: журналисты издания оценивают, как «особая энергия» уральской земли поможет в борьбе с COVID-19.

О чём говорят выходные данные?

Согласно выходным данным, газета на самом деле называется «Уральский задел». У издания даже есть лицензия СМИ (зарегистрировано в Роскомнадзоре от 2011 года). Учредителем газеты числится Алина Чередниченко, а главным редактором — Завозин А.А. Адрес редакции указывает на частную квартиру в одном из домов на улице Черепанова в Екатеринбурге. Издателем газеты называется индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в деревне Пойвай (Завьяловский район в Удмуртии). Никаких телефонов или адреса электронной почты не указано.

Отдельно сообщается, что газеты распространяются бесплатно, а их тираж составляет 700 тысяч экземпляров. По самым скромным подсчётам экспертов, стоимость выпуска подобного рода печатной продукции может составлять несколько миллионов рублей за выпуск (а их уже было как минимум два) – в среднем только печать одной газеты может стоить около трёх рублей за штуку.

В выходных данных изданиях не указано, где (в какой типографии) оно отпечатано.

Фото: Алексей Кунилов

Не в первый раз

Издание «Уральский задел» уже оказывалось в центре предвыборного скандала. В 2018 году перед выборами в Екатеринбургскую городскую думу газета с таким названием также обнаружилась в почтовых ящиках жителей уральской столицы. Всего свет увидели четыре «спецвыпуска» продукции, в которых были опубликованы интервью с кандидатами от одной из партий, причём ещё до начала официального периода агитации. После многочисленных жалоб избирком Екатеринбурга признал подобного рода агитацию незаконной: поступившие жалобы на издание стали одной из главных тем обсуждения на заседании горизбиркома.

«Данное средство массовой информации нарушило целый ряд требований к опубликованию агитационных материалов и, более того, вообще не обладает правом предоставлять свою печатную площадь для этой цели. Кроме того, спорные экземпляры газеты были выпущены ещё до официального начала агитации в средствах массовой информации», говорилось в сообщении городской избирательной комиссии.

В итоге в отношении редакции средства массовой информации были составлены протоколы об административных правонарушениях. Избирательная комиссия также обратилась в городское Управление МВД России с требованием о пресечении противоправной агитационной деятельности. Просьба принять меры и привлечь к ответственности редакцию газеты «Уральский задел» также была направлена и в Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу.

Однако доказательств причастности к распространению агитационных материалов конкретных кандидатов и политических партий в тот раз обнаружить так и не удалось. Главный редактор издания Алексей Завозин прислал в горизбирком письмо, что не нарушал закон и «не преследовал агитационную цель».

Каков удел?

Судя по публикациям СМИ трёхлетней давности и выходным данным изданий, тогда выпуском скандальной печатной продукции занималась та же команда, которая распространила «Запрещённую газету» и в преддверии выборов-2021. И хотя на этот раз она не содержит прямой агитации за какое-либо из политических объединений, зато активно критикует некоторые отдельно взятые партии, преимущественно из числа «системной оппозиции». Так, авторы прошлись по коммунистам, эсерам, партии Жириновского и «Новым людям». Подобного рода сомнительные публикации не остались без внимания партийцев – ряд опубликованных материалов будут отправлены для соответствующей проверки.

– Материал «Справедливая Россия: 15 лет спустя», опубликованный в газете «Уральский задел», отправлен экспертам для оценки перспектив судебного разбирательства, – сообщили «Областной газете» в пресс-службе свердловских эсеров.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Избирательной комиссии Свердловской области, непосредственно в облизбирком жалоб на данное издание не поступало. Однако такое обращение зафиксировано в Окружной избирательной комиссии по 169-му округу (выборы в Госдуму). Жалоба поступила от члена комиссии с правом решающего голоса, который усмотрел в материалах газеты признаки агитации.

В свою очередь, окружная избирательная комиссия приняла решение направить в газету соответствующее информационное письмо. При повторном нарушении материалы в отношении печатного издания могут быть направлены в Роскомнадзор. Оперативно получить комментарий управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу не удалось – начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций сообщил «ОГ», что комментировать данную ситуацию он не уполномочен.

В преддверии выборов различного уровня недобросовестные политтехнологи часто прибегают к самым изощрённым и методам незаконной политической агитации. Доходило до того, что в 2013 году в канун выборов в Сысертском районе махинаторы подделали… «Областную газету». «В пылу борьбы отдельные кандидаты идут на самые невероятные трюки, начинают применять «грязные» технологии, в том числе и прямой обман избирателей. Один из самых вопиющих случаев имел место в Сысертском городском округе…». Именно так начинался главный материал в поддельной «Областной газете». Тогда избирателей обмануть не удалось: сознательные местные жители с ходу раскусили «грязные» технологии. А настоящая «Областная газета» подготовила заявление в полицию.

Справка «ОГ» Агитационный период на предстоящих в сентябре выборах для избирательных объединений начинается со дня принятия ими решения о выдвижении кандидата по одномандатному округу, списка кандидатов по единому округу. Для кандидатов, выдвинутых партиями по спискам, агитация начинается со дня представления избирательным объединением списка кандидатов в Избирательную комиссию Свердловской области. Для кандидатов, выдвинутых по одномандатному округу, – со дня представления документов для выдвижения в ОИК. Выдвижение кандидатов в Госдуму РФ по семи одномандатным округам Свердловской области завершилось в полночь 23 июля, а в Законодательное собрание Свердловской области — 30 июля. Срок для представления документов для регистрации истекает в 18:00 4 августа. Агитация в СМИ начнётся с 21 августа и завершится в 00:00 17 сентября. До 21 августа любая информация, имеющая признаки агитации, на страницах СМИ размещена быть не может. Также проведение предвыборной агитации будет запрещено непосредственно в дни самого голосования 17–19 сентября.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».