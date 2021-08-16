Губернатор Свердловской области завершил объезд северных территорий

Главный врач Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов (на фото справа) сообщил, что ежегодно из Краснотурьинска в Екатеринбург перевозятся порядка 50 пациентов в тяжёлом состоянии. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Три дня длился визит главы Среднего Урала в северные муниципалитеты области. Он посетил Ивдель, Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Сосьву, Гари, Серов и Новую Лялю. Такую масштабную поездку по «северному кусту» губернатор совершил впервые за несколько лет.

Экология и медицина

Первым городом, куда приехал губернатор, стал Ивдель. Там он встретился с общественниками и вместе с ними в честь 190-летия города возложил цветы к памятнику труженикам тыла. В годы Великой Отечественной войны в этих местах действовало крупнейшее в СССР месторождение марганца — его добывали для создания танковой брони и лечения раненых. В своё время на руднике трудились десятки тысяч человек, в том числе представители коренного народа манси, которых сегодня осталось в Свердловской области чуть более 120 человек. Они по сей день живут в тайге и занимаются преимущественно охотой и рыболовством. Губернатор пообещал им помощь в решении экологических проблем, в частности, в сохранении чистой воды в местных реках: в ближайшее время в Ивдель отправится министр природных ресурсов региона Алексей Кузнецов, чтобы обсудить всё предметно.

– Региональные власти и контролирующие органы следят за работой предприятий, влияющих на окружающую среду, в основном дистанционно, а коренные народы видят происходящее каждый день своими глазами, их данные и их мнение здесь очень ценно, – цитирует главу региона департамент информполитики.

Спустя несколько часов губернатор посетил Североуральск и пообщался с шахтёрами бокситовых рудников. Людей волновали качество местных дорог, аварийное жильё, благоустройство, но больше всего – развитие медицины. На сегодня в центральной городской больнице, которая обслуживает не только сам Североуральск, но и близлежащие посёлки — Баяновку, Сосьву и другие населённые пункты, не хватает 123 сотрудников, среди которых 49 врачей. Кадровый дефицит наблюдается здесь уже не первый год, как и ветхое состояние стационаров и ФАПов. Губернатор заявил, что старое здание недостроенной поликлиники будет демонтировано, а на его месте возведут новый корпус. Предварительная стоимость проекта – более 2,2 млрд рублей. Выделение средств на него будет обсуждаться в сентябре при формировании областного бюджета на 2022–2024 годы.

– Что нужно для того, чтобы оставить врачей? – спросил у местных чиновников губернатор. – Заработная плата, жильё, благоустроенный город, школы и детские сады, чтобы у второго члена семьи была работа. Этот комплекс мер позволит оставить врачей. Но лишь в том случае, если они будут. Чтобы они были, мы увеличили набор в вуз – только для Североуральска сейчас учатся 34 целевика. В следующем году сюда приедут три специалиста – травматолог, терапевт и педиатр. В целом же все эти целевики приедут сюда в течение трёх лет.

Губернатор также побывал на новой базе санитарной авиации в Краснотурьинске, которая позволит на три часа сократить время эвакуации тяжёлых больных в профильные учреждения здравоохранения Екатеринбурга. Подобные улучшения ждут и другие города Свердловской области: в планах у губернатора – сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступной во всех городах Среднего Урала. На строительство новых и капремонт старых медицинских зданий, закупку новейшего оборудования и техники в северной части региона будет направлено более 1 млрд рублей.

Отопление и газ

О ближайшем будущем губернатор говорил и в Карпинске. В посёлке Сосновке уже не один год существует проблема с отоплением. По словам местной жительницы Людмилы Вейс, единственная в населённом пункте котельная была построена более 40 лет назад, а изношенность её оборудования перевалила за 80 процентов — зимой из-за сильных морозов котлы выходят из строя и постоянно случаются аварии. Глава региона тут же связался с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым и поручил ему до начала отопительного сезона отремонтировать котельную и ввести её в эксплуатацию.

Жилищно-коммунальной теме была посвящена и встреча губернатора с жителями пятиэтажки по улице Попова, 71 в уже упомянутом выше Краснотурьинске. С ними он пообщался в воскресенье. Многоквартирник, возведённый в 1995 году, затапливает после каждого дождя из-за нарушений при строительстве дома. Для решения проблемы необходимо капитально отремонтировать крышу. В ближайшее время местная администрация выделит пострадавшим по 50 тысяч рублей, временно переселит их в маневренный фонд и начнёт ремонт, чтобы люди поскорее вернулись домой.

Завершая объезд северных городов, вчера в Серове губернатор заявил, что в регионе готовятся к старту программы бесплатной газификации, на которую необходимо выделить более 46 миллиардов рублей. Она затронет 220 тысяч домовладений: о своём желании провести газ заявили уже 64 тысячи человек, их должны подключить до 2030 года. Глава региона добавил, что заявку можно подать в любое время. Главное, чтобы владельцы частных домов были полностью готовы к подключению к построенным газопроводам.