«Такого не было никогда»: как будет организовано видеонаблюдение на выборах-2021?

Установочное совещание, где обсуждалась организация видеонаблюдения на выборах, прошло во Дворце молодёжи. Именно здесь в сентябре будет работать Центр общественного наблюдения. Фото: Валентин Тетерин

На предстоящих сентябрьских выборах впервые видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках Свердловской области. В среду представители политических партий и эксперты Центра общественного наблюдения обсудили организацию доступа к трансляции во время выборов для всех желающих.

Всего в Свердловской области будут открыты 2 486 постоянных и 38 временных избирательных участков. Видеонаблюдение будет обеспечено с 1 531 избирательного участка и из 80 территориальных избирательных комиссий, где будет происходить обработка бюллетеней. На оставшихся 993 избирательных участках будут установлены видеорегистраторы – их закупает Избирательная комиссия Свердловской области.

По словам технического директора екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» (занимается организацией видеонаблюдения) Станислава Мутовкина, на избирательных участках уже смонтировано 75 процентов оборудования. На случай отключения электроснабжения и проблем со связью предусмотрены резервные варианты. Так, при отключении электроснабжения в работу вступит автономный источник бесперебойного питания, который обеспечит работу оборудования около четырёх часов. На случай пропадания канала связи у каждой камеры предусмотрен встроенный накопитель, куда производится запись, и при восстановлении связи запись догружается в центр обработки данных. Весь объём данных будет храниться не менее года.

Как рассказал начальник информационного управления Избирательной комиссии Свердловской области Сергей Сапцын, камерам предстоят более 70 часов непрерывной работы. Однако и эта цифра не окончательная, поскольку съёмка будет вестись и после голосования – в ночь на 20 сентября, вплоть до окончания подсчёта голосов на участках. Кроме того, за день до выборов, 16 сентября, состоится масштабная тренировка.

Камеры на участках будут направлены на места выдачи бюллетеней, на ящики для голосования (или КОИБЫ), места для хранения бюллетеней ночью и пункты подсчёта голосов. Также будет вестись съёмка непосредственно мест для голосования, но со стороны – таким образом, видно будет только как человек заходит и выходит из кабинки. Сам процесс волеизъявления останется конфиденциальным.

Доступ к видеосигналу трансляции получат облизбирком, территориальные комиссии, представители партий и кандидатов, участвующих в выборах и общественный штаб наблюдателей. Также трансляция будет вестись в Центре общественного наблюдения (ЦОН) площадью в тысячу квадратных метров, который будет развёрнут во Дворце молодёжи в Екатеринбурге. Для этого здесь смонтируют видеостену из восьми больших жидкокристаллических мониторов.

– Каждый из мониторов будет делиться на четыре части или на шесть частей. На каждой из них будет проводиться трансляция с одного избирательного участка. Восемь экранов, на каждом из них видео с шести участков, итого – 48 участков мы видим одновременно. По определённому алгоритму эти участки будут меняться, чтобы был охват всей области, – пояснил Сергей Сапцын.

Председатель Общественной палаты Свердловской области, сопредседатель ЦОН Александр Левин назвал ситуацию с видеонаблюдением на предстоящих выборах беспрецедентной:

– Такого не было никогда. За ходом голосования будет осуществлён полный общественный контроль. Наблюдать сможет любой желающий, кому интересен ход голосования.

Избирателям, которые захотят следить за голосованием во Дворце молодёжи, необходимо будет пройти процедуру регистрации, которую проведёт на своем сайте Общественная палата Свердловской области. Это необходимая мера для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии коронавируса.

Напомним, осенью жители Свердловской области будут выбирать депутатов Государственной думы Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания Свердловской области и депутатов представительных органов муниципальных образований. Голосование пройдёт в многодневном режиме — 17, 18 и 19 сентября.

– Самая главная наша задача – легитимность. Она состоит из трёх китов – общественный контроль, конкурентность и доверие к итогам. Чтобы все эти составляющие совпали, мы и работаем, – подчеркнул Александр Левин.