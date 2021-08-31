На выборах могут проголосовать досрочно 3,5 тысячи свердловчан

В этом году здесь пройдут досрочные выборы в Госдуму. Фото: Галина Соловьёва

На карте Свердловской области остались точки, до которых добраться непросто – в большинство из них обычный автомобильный транспорт не ходит. Для жителей таких территорий региона выборы пройдут досрочно. В общей сложности в этих населённых пунктах проживают более 3,5 тысячи избирателей.

О выезде предупреждают МЧС

Обращения о необходимости организации досрочного голосования поступили в Облизбирком от 14 территориальных избирательных комиссий. В перечень территорий попали 89 деревень, сёл и посёлков, расположенных в Артёмовском, Бисертском, Гаринском, Ивдельском, Полевском, Серовском, Сосьвинском, Тавдинском, Тугулымском и Шалинском городских округах, Байкаловском и Таборинском муниципальном районах, городских округах Верхотурский и… ЗАТО Свободный. Оказалось, что воинские части тоже могут голосовать досрочно.

Решением Избирательной комиссии региона досрочное голосование для труднодоступных территорий будет проводиться в несколько этапов – с 10 по 16 сентября. Его организация ляжет на плечи членов 46 участковых комиссий. Основная часть избирателей проголосуют 11 сентября.

12 сентября общее голосование пройдёт на избирательном участке в центре деревни Унже-Павинская Таборинского муниципального района – здесь свой выбор сделают сделают 139 человек.

Для организации досрочного голосования задействуют сразу несколько видов транспорта – автомобильный (в том числе повышенной проходимости для 28 территорий), водный (в 10 населённых пунктов избирательную документацию доставят на катерах) и железнодорожный. Территориальные избирательные комиссии проинформируют органы МЧС России о дате и времени проведения досрочного голосования, о планируемых маршрутах, используемых видах транспортных средств и средств связи.

Важен каждый голос

В большинстве населённых пунктов, где пройдёт досрочное голосование, проживают от 30 до 100 человек. Больше всего жителей – 105 – в деревне Лопаткина (Байкаловский МР). Однако есть и такие места, куда сотрудники избиркомов поедут ради одного-двух голосов. В Шалинском городском округе по одному избирателю проживают в деревне Шутём и в посёлке Кедровка, а в Серовском ГО один избиратель живёт в посёлке Нижняя Пристань. По два человека проголосуют досрочно в деревнях Литовская и Верхняя Постникова в городском округе Верхотурский и в посёлке Якшино (Таборинский МР).

Отдельно стоит сказать о голосующих досрочно избирателях на территории ЗАТО Свободный – здесь на участки в досрочный период придут 930 человек.

Отметим, что по сравнению с выборами в 2016 году в Свердловской области число избирательных участков и избирателей в труднодоступных отдалённых местностях сократилось более чем в два раза. Всего в 2016 году проголосовать досрочно могли 7562 жителя региона.

В России В целом по стране досрочное голосование началось с 29 августа. Помимо труднодоступных и отдалённых районов и воинских частей оно пройдёт на судах, находящихся в плавании и на полярных станциях. С 3 сентября досрочные выборы в Госдуму РФ начнутся на участках, расположенных за рубежом. Всего таких участков будет организовано 348 в 143 странах. Напомним, основной этап выборов пройдёт 17, 18 и 19 сентября.