Свердловские власти назвали слухами планы о кадровых перестановках в правительстве после выборов

Любые официальные комментарии будут после принятых решений. Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе «Ъ-Урал» опубликовал материал о том, что после осенних выборов правительство Свердловской области могут покинуть минимум шесть высокопоставленных чиновников. Издание назвало конкретные имена и причины возможных отставок. В департаменте информполитики региона заявили, что это слухи, и отказались от комментариев.

«Слухи не комментируем. Мы комментируем только свершившиеся события и факты», - сказала начальник отдела пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области Екатерина Ятнова, отвечая на вопрос «Областной газеты» о возможных перестановках в региональном правительстве.

По данным источников делового издания, после осенних выборов первый заместитель губернатора может перейти на работу в Совет Федерации. Уход по собственному желанию с постов прочат заместителю губернатора Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергею Зырянову (слухи о его уходе на пенсию появляются в телеграм-каналах последние несколько месяцев) и заместителю губернатора Свердловской области - руководителю аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерию Чайникову (в середине августа ему присужден знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени).

Издание также сообщает, что свой пост якобы намерен покинуть участвующий в выборах глава областного министерства образования и молодёжной политики. Замену якобы подыскивают и министру инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой. Кроме того, в случае победы на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам свой пост может покинуть и вице-губернатор.

Однако вся эта информация никем не подтверждается, а конкретных кадровых решений официально не принято и не анонсировано.