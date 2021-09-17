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17 сентября 2021, 14:07

ЦОН Свердловской области прокомментировал случаи голосования вне кабинок

Выборы

На территории УИКа избиратель может голосовать где угодно. Фото: Владимир Мартьянов.

Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области прокомментировал сообщения об избирателях, которые голосуют вне специально оборудованных кабинок. Специалисты напоминают, что человек не обязан голосовать исключительно в кабинке.

Сообщения о группе избирателей на одном из участков в Екатеринбурге, которые голосовали за столами и на подоконниках, появились в соцсетях.

"Согласно требованиям п. 2 ст. 61 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", на УИК 2277 имеются специально оборудованные места для тайного голосования, оснащённые системой освещения и снабжённые письменными принадлежностями, за исключением карандашей", - поясняет ЦОН Свердловской области в своём telegram-канале.

На территории УИКа избиратель может голосовать где угодно, а члены избиркома не вправе заставлять его голосовать только в специально оборудованной кабинке.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Свердловчанам также предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания. Кроме того, в 35 муниципалитетах выбирают депутатов местных дум. Каждому избирателю выдадут минимум четыре бюллетеня. Каждый получит свой комплект средств индивидуальной защиты (полиэтиленовые перчатки и маску), а также ручку.

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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