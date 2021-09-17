Рассказываем, как проходит голосование на дому в Свердловской области

На дом члены участковой избирательной комиссии выезжают вместе с наблюдателями. Фото: Алексей Кунилов

В первый день трёхдневного голосования часть жителей Свердловской области решила голосовать на дому. В основном это люди пенсионного возраста. Одна из читательниц "Областной газеты" рассказала, как проходит эта процедура.

Заявление о голосовании на дому пенсионерка Галина Меньшикова из п. Лобва Новолялинского ГО подавала в участковую комиссию заранее. Дата была согласована - 17 сентября. Договорились, что перед приездом ей предварительно позвонят.

Галина Васильевна рассказала корреспонденту "ОГ", что к ней приехали на машине четыре человека - два члена участковой избирательной комиссии и два наблюдателя. Все в защитных костюмах, в перчатках, масках и с защитным экраном.

"Предложили проголосовать на улице или дома, я пригласила их домой. Мне выдали подарочную карту "День пенсионера", на 150 рублей можно сделать покупку в магазине. Я получила четыре бюллетеня, за каждый расписалась. Сделала выбор и опустила их в прозрачную опечатанную урну, которую привезли члены комиссии. В урне уже лежали несколько бюллетеней, до этого молодые люди объехали всю нашу улицу Малую Береговую. Я участвую в выборах каждый раз, на дом ко мне приехали впервые. Особенно приятно, что среди членов участковой комиссии была моя ученица", - рассказала Галина Меньшикова, бывший учитель немецкого языка новолялинской школы №10.

Напомним, что проголосовать на дому свердловчане могут также с 17 по 19 сентября. Для этого нужно подать заявление в территориальный избирком или участковую комиссию. В Свердловской области открыты 2,5 тысячи избирательных участков. Они будут работать с 8:00 до 20:00.

Адрес своего избирательного участка можно узнать:

– в разделе «Мои выборы» личного кабинета на сайте Госуслуг;

– в информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному номеру: 8 800 200–00–20 (бесплатно по России);

– на официальном сайте ЦИК России.

Напомним, что свердловчанам предстоит выбрать представителей от региона в Госдуме и депутатов Законодательного собрания. В 35 муниципалитетах также будут выбирать депутатов местных дум.

Фото: Марина Меньшикова