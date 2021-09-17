В России начались первые в истории страны трёхдневные выборы

В числе первых на своём участке проголосовал первый замруководителя аппарата губернатора и правительства области Вадим Дубичев. Он тоже решил оценить, как работают QR-коды на участках Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на Среднем Урале стартовали выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания области и муниципальных дум. Впервые голосование проходит в течение трёх дней, и, соответственно, впервые избиратели могли отдать свой голос в будний день – в пятницу. Это принесло определённый эффект. На момент сдачи номера явка в регионе превысила 13,5 процента

Оценки для УИКов

Участки традиционно открылись в 8 часов утра под звуки гимна России. Места для голосования в разных частях города посетили и корреспонденты «Областной газеты». На входе избирателей встречают девушки в масках (некоторые – в спущенных), помогают обработать руки антисептиком, проверяют температуру.

Уже в первые минуты на участках начинают скапливаться очереди. Тут же по этому поводу представители разных политических партий и общественники начинают ехидничать в соцсетях: мол, посмотрите, сколько бюджетников нагнали с утра пораньше! Спустя час появляется реакция председателя Избирательной комиссии Свердловской области Владимира Русинова: он пояснил, что многим оказалось удобнее проголосовать перед работой, чтобы освободить выходные.

– Избирательная комиссия Свердловской области отслеживает ситуацию, – пояснил председатель избиркома. – На некоторых участках мы действительно отмечаем высокую активность избирателей. Где-то появлялись небольшие очереди. В таких ситуациях члены комиссии особое внимание должны обращать на меры профилактики коронавируса – социальную дистанцию, масочный режим. Просим и избирателей беречь своё здоровье.

В первый день голосования на участки пришли многие известные уральцы. В их числе председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, замгубернатора Азат Салихов, первый зампред Заксобрания Виктор Шептий, его коллега депутат Андрей Гориславцев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Краснотурьинска Александр Устинов.

– Я убедилась в том, что на участке для голосования все организовано с соблюдением мер санитарной безопасности: на необходимой дистанции расположены кабинки для голосования, избиратели получают средства индивидуальной защиты. Процесс голосования проходит в спокойной обстановке, – поделилась Людмила Бабушкина.

Любопытное нововведение в организации нынешних выборов – QR-коды, которые можно отсканировать и оценить соблюдение участковой избирательной комиссией санитарно-эпидемических мер в период трёхдневного голосования. Проект инициировала Общественная палата области. По рассказам избирателей, в первой половине дня сайт оказался настолько востребованным, что стал работать со сбоями.

Первые лица государства проголосуют онлайн Впервые в истории нашей страны руководители государства не посетят избирательные участки для участия в выборах. Президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, зарегистрировался на участие в электронном голосовании (такая возможность предоставлена избирателям из семи регионов России, в том числе из Москвы). Связано ли это с его текущей самоизоляцией или глава государства сделал выбор заблаговременно, не сообщается. Дистанционно отдать свой голос на выборах намерены также председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко. Среди министров выбор в пользу электронного формата голосования сделали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

На что жалуемся?

С самого утра работает и Центр общественного наблюдения (ЦОН), который перепроверяет и фиксирует все поступающие жалобы. В первые часы его работы Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова (она также проголосовала рано утром в пятницу) выехала с проверкой адресов, по которым якобы были зафиксированы нарушения. Вместе с ней на микроавтобусе поехала рабочая группа ЦОНа и несколько журналистов, ещё несколько коллег уже оказались на участке в момент нашего прибытия.

Первой точкой стали участки №1411 и 1412 в гимназии на Мира, 46. Поступила жалоба на то, что рядом с избирательными участками расклеены листовки, агитирующие в пользу одного из кандидатов. На прилегающей территории представители ЦОНа никаких агитматериалов не нашли. Работавший на участке сотрудник полиции сообщил, что листовки о которых идёт речь, висят на столбах через дорогу от гимназии. По словам Татьяны Мерзляковой, из-за дальности расположения листовок от участков, формально это нарушением не является.

Центру общественного наблюдения пришлось разбираться и в куда более резонансных нарушениях. В частности, в первой половине дня в СМИ появилась информация, что в Железнодорожном районе (участок №1356) полиция задержала двух парней, которые обещали заплатить по 500 рублей за голос за конкретного кандидата.

– Подобные акции являются очень серьёзными проступками. Хотелось бы обратить внимание граждан, которые приходят на выборы, что такое недопустимо. Нужно обязательно проявить бдительность, сообщить либо в ЦОН, либо в правоохранительные органы, потому что подобные вещи являются серьёзными административными и даже уголовными преступлениями, – пояснил журналистам эксперт ЦОНа Александр Емельянов.

Также о факте возможного подвоза избирателей сообщил член УИК № 1257 с правом совещательного голоса. По его словам, на участок приехала группа избирателей на фургоне с чёрными военными номерами. Случай был единичный, после голосования избиратели уехали. Член комиссии отметил, что единичный случай не является нарушением закона.

– Чтобы совместное участие избирателей в голосовании можно было расценивать именно как подвоз избирателей, такое мероприятие должно быть связано с участием в голосовании за конкретного кандидата или партию, – прокомментировали в ЦОНе. – В противном случае организованное или совместное прибытие избирателей на участок не может расцениваться как нарушение. Более того, зачастую коллеги одной организации или места службы, при предоставлении такой возможности работодателем, могут совместно прибыть на избирательный участок. Закон не рассматривает такие случаи как нарушение.

Карты в студию Мы уже сообщали, что в день выборов пожилые люди смогут получить подарочные карты – в качестве поздравления с Днём пенсионера в эпидемически сложный год. Сотрудник «Областной газеты» убедился в том, что их на участке действительно выдают пенсионерам по возрасту (год рождения член избирательной комиссии видит, когда фиксирует паспортные данные избирателя). Карточкой можно расплатиться в продуктовой сети «Пятёрочка» – нашему коллеге это удалось. На ней находятся бонусные баллы, которые при списании эквивалентны 150 рублям. Этими баллами можно оплатить любую покупку кроме алкогольной и табачной продукции. Использованные карточки, как заверили нашего коллегу в магазине, ему больше не пригодятся. Напомним, проект реализуется по инициативе Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы. Всего таких карточек выпущено более 700 тысяч. Пенсионеры нашего региона живо интересуются проектом – только в день подготовки этого материала в редакцию с уточняющими вопросами обратилось несколько читателей. Фото: Алексей Кунилов

Попасть в швейцарские СМИ

В дни голосования ЦОН стал основной точкой притяжения информации. Здесь помимо наблюдателей работали десятки журналистов, поэтому он стал своеобразной трибуной. Например, первым представителем власти, посетившим центр, стал замгубернатора Павел Креков – он высказался о легитимности выборного процесса. Затем ЦОН посетили серебряные призёры Паралимпийских игр в Токио-2020 и завинфекционным отделением ГКБ №40 Анна Овчинникова. Врач из красной зоны рассказала, что пациенты из красной зоны не смогут проголосовать на выборах и призвала всех свердловчан активнее вакцинироваться от коронавируса и гриппа.

Ближе к вечеру в ЦОН прибыли международные эксперты которые наблюдают за ходом голосования – представители Гамбии, Кыргызстана, Италии, Лесото и Швейцарии. До этого они посетили участки в Екатеринбурге, в планах – побывать и в других городах области. Гости остались довольны организацией выборного процесса, отметили, что Россия с точки зрения технического вооружения во многом обогнала другие страны. Главный редактор журнала Le monde économique Тьерри Дим даже пообещал опубликовать в своём журнале материал о выборах в Свердловской области.

– То, что голосование длится три дня, даёт возможность принять в них участие всем людям, – отметил киргизский омбусмен Токон Болотбекович Мамытов. – Действительно установлены видеокамеры. Это позволяет снять все вопросы о недоразумениях, которые появляются на избирательных участках. Хорошо, что на избирательных участках представитель любой и проправительственой, и неправительственной партии могут прийти и получить всю информацию, которая требуется, и ответы на вопросы. То, что в ЦОНе присутствуют юристы, которые могут дать консультацию на месте, тоже очень хорошо. Ну и, безусловно, что сюда допустили большое количество журналистов.

В «Областная газета» продолжит следить за ходом выборов на Среднем Урале на сайте oblgazeta.ru.