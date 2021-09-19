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19 сентября 2021, 12:36

Явка на выборы в Екатеринбурге - ниже среднеобластной

Владимир Русинов. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Русинов. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Избирательной комиссии области ВладимирРусинов рассказал, что свыше 20 территорий области показывают на выборах явку, превышающую 40 процентов. Это данные на 10 утра сегодняшнего дня. 

Среди муниципалитетов-лидеров он назвал Свободный (проголосовало 64 процента), Пелым (56 процентов) и Камышлов (54 процента). 

Что касается уральской столицы, явка здесь ниже среднеобластной (по данным на 10 утра проголосовали 33,61 процентов жителей области). Самую высокую явку демонстрирует Ленинский район Екатеринбурга (29,33 процента), самую низкую - Верх-Исетский (26 процентов). 

Напомним, сегодня последний день выборов депутатов Госдумы, Законодательного собрания и местных дум. Участки закроются в 20:00. 

Областная газета Свердловской области

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