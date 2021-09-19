Озвучены предварительные данные по явке на выборы в Свердловской области

Благодаря трёхдневному голосованию желающих проголосовать было достаточно много. Фото: Павел Ворожцов

В избирательной комиссии подвели первые итоги выборов в Свердловской области. По словам председателя облизбиркома Владимира Русинова, явка на участки на 18:00 составила 45,9 процентов. Он прогнозирует, что на 20:00 она приблизится к 47 процентам.

Для сравнения напомним, что явка в регионе во время выборов в Госдуму и Законодательное собрание области в 2011 году составила 51 процент. Показатель явки в 2016 году - 41,25 процента - был побит ещё за пять часов до закрытия участков.