Когда начнёт работать новый созыв Заксобрания?

В 2016 году за назначение Людмилы Бабушкиной председателем ЗССО проголосовали все 50 депутатов Фото: Алексей Кунилов

После выборов в редакцию «Областной газеты» стали поступать звонки читателей, которые интересовались, когда приступят к работе избранные ими депутаты. Согласно регламенту Заксобрания, первое заседание должно состояться на 23-й день со дня его избрания. То есть с высокой долей вероятности оно пройдёт 12 октября. Предварительно депутатам в торжественной обстановке вручат удостоверения.

На первом заседании депутаты принесут присягу и определятся с кандидатурами председателя ЗССО, его заместителей. Что касается председателя, то его кандидатуры могут выдвинуть депутаты Заксобрания и депутатские объединения. Кандидатам на этот пост предстоит выступить перед коллегами и ответить на вопросы, после чего состоится голосование. Напомним, последние два созыва Законодательное собрание возглавляла Людмила Бабушкина.

После этого председатель выдвигает кандидатов на должности своих заместителей. В прошлом созыве их было пятеро, в том числе один первый заместитель и один заместитель, занимающий пост на неосвобождённой основе, без зарплаты. Если количество заместителей сохранится, среди них будет как минимум один новичок – действующий зампредседателя ЗССО Владимир Власов в новый созыв решил не переизбираться.

Также депутатам предстоит решить вопрос с количеством комитетов и комиссий и их руководителями. В нынешнем созыве Заксобрания было 8 комитетов, в том числе впервые созданный в 2016 году комитет по молодёжной политике, физкультуре и спорту, который возглавляла Елена Чечунова. Если их количество решат сохранить, как минимум в трёх из восьми комитетов могут смениться руководители: по предварительным данным, в новый созыв не проходят председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов и Елена Чечунова, а председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин в выборах не участвовал.