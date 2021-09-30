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30 сентября 2021, 18:01

Заксобрание области не будет согласовывать кандидатуру нового вице-губернатора

Пока Сергей Бидонько остаётся на прежнем рабочем месте. Церемонии вручения мандатов депутатам Госдумы пока не было. Фото: Алексей Кунилов

Пока Сергей Бидонько остаётся на прежнем рабочем месте. Церемонии вручения мандатов депутатам Госдумы пока не было. Фото: Алексей Кунилов

Новый вице-губернатор Свердловской области, который придёт на смену уходящему в Госдуму Сергею Бидонько, будет назначен главой региона без согласования с Законодательным собранием. 

Согласно Уставу Свердловской области, для назначения вице-губернатора согласие Заксобрания региона не требуется (в то время, как кандидатура первого заместителя губернатора, обязанности которого сейчас исполняет Алексей Шмыков, предварительно представляется депутатам). 

Кто станет новым вице-губернатором области и останется ли эта должность самостоятельной, пока не известно.

Напомним, ранее в региональном правительстве было два первых заместителя губернатора, и кандидатуры обоих согласовывало Законодательное собрание. Один из первых заместителей губернатора курировал вопросы внутренней политики и возглавлял администрацию главы региона. Эту должность занимал Владимир Тунгусов. Осенью 2018 года должность была упразднена, а позже в структуре правительства появились две новых - вице-губернатор, курирующий вопросы внутренней и информационной политики, и заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства области. 

Как сообщила "Областной газете" пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина, в настоящий момент Сергей Бидонько продолжает работать на посту вице-губернатора, поэтому говорить об исполняющих его обязанности преждевременно. 

Областная газета Свердловской области

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Заксобрание области не будет согласовывать кандидатуру нового вице-губернатора