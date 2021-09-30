13 надежд Урала

Всего в новом созыве регион будет представлен в Госдуме, как и раньше, депутатами от четырёх партий. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловскую область в Государственной думе VIII созыва будут представлять 13 депутатов. Это ровно столько же, сколько было на конец работы нижней палаты парламента прошлого созыва (по итогам выборов было 14 депутатов от региона, но в середине созыва представитель ЛДПР Данил Шилков ушёл работать в Счётную палату РФ). При этом состав депутатов от нашего региона обновился почти на 40 процентов.

«Единая Россия»

Несмотря на победу единороссов во всех одномандатных округах, общие результаты партии оказались не слишком высокими. По спискам «ЕР» в регионе не дотянула до трёх мандатов. Изначально два гарантированных места числились за лидером партсписка Евгением Куйвашевым и действующим депутатом, председателем комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Все гадали, останется ли глава региона на своём посту или сменит губернаторское кресло на место в Госдуме? Всё решилось 29 сентября: ЦИК РФ опубликовал постановление, согласно которому губернатор отказался от мандата, а в Госдуму прошла руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева – третий номер в областной тройке.

Согласно этому же постановлению ЦИК, ещё один мандат получил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько – четвёртый в партийном списке. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе регионального отделения «ЕР», третий мандат региону достался после того, как от своих мест отказались другие кандидаты из общефедерального списка партии.

Туда-сюда-обратно

До того как стать вице-губернатором, Сергей Бидонько уже работал депутатом Государственной думы: в 2016 году его избрали по Серовскому одномандатному округу. Однако в 2018 году он перешёл работать в правительство Свердловской области, где курировал направление внутренней политики. Ставший вакантным мандат тогда достался Антону Шипулину. На посту вице-губернатора Сергей Бидонько проработал три года.

Кстати, после выборов в регионе одновременно освободились два места заместителей губернатора. И если замену первому замгубернатора Александру Высокинскому, который был избран в Заксобрание, нашли (и.о. первого замглавы региона назначен ещё один заместитель губернатора Алексей Шмыков), то, кто займёт место Сергея Бидонько, пока неизвестно. В качестве претендентов на пост политического вице-губернатора называются несколько человек, в том числе вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин, глава Волчанска Александр Вервейн, лишившийся места в Госдуме справедливоросс Дмитрий Ионин и ещё один замгубернатора Павел Креков.

– Я бы хотел, чтобы на это место пришёл в первую очередь профессионал, который разбирается в вопросах внутренней политики. Это главный критерий. Это как раз то, что необходимо для такого сложно региона, как Свердловская область. Такой человек будет крайне востребован, и наверняка такой человек есть. Хотелось бы, чтобы человек отвечающий за внутреннюю политику был в списке успешных вице-губернаторов, а не аутсайдером, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Свердловские депутаты в государственной думе VIII созыва (13 человек) Партия Депутат (возраст) Созывы** Место работы на момент выборов «Единая Россия» ПавелКрашенинников (57) 6 Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Жанна Рябцева* (43) 1 Руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Сергей Бидонько (46) 2 Вице­губернатор Свердловской области, успел поработать в прошлом созыве Госдумы зампредседателя комитета по транспорту и строительству Андрей Альшевских (49) 2 Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Лев Ковпак (42) 2 Депутат Госдумы Сергей Чепиков (57) 2 Депутат Госдумы Константин Захаров* (48) 1 Директор по персоналу Уралвагонзавода Максим Иванов (53) 2 Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (61) 6 Депутат Госдумы Антон Шипулин (34) 2 Депутат Госдумы КПРФ Николай Езерский (65) 5 Депутат Госдумы «СправедливаяРоссия –За правду» Андрей Кузнецов* (49) 1 Руководитель свердловского регионального отделения СРЗП «Новые люди» Александр Дёмин* (33) 1 Руководитель фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» * Депутаты, которые не работали в прошлом созыве (4 человека, или 31%) ** В какой раз избран в Государственную думу

Без ЛДПР, но с «Новыми людьми»

Всего в новом созыве регион будет представлен в Госдуме, как и раньше, депутатами от четырёх партий. Но вместо ЛДПР в их числе будет представитель партии «Новые люди». Впрочем, судя по данным соцсетей, он проживает в Москве и имеет мало отношения к Среднему Уралу, при том, что в регсписке «Новых людей» была свердловчанка – Ирина Виноградова.

– Когда люди следуют своему названию всегда и везде, это не всегда приводит к понятному результату. Они назвались «новые люди» и решили позвать на все посты новых людей. Решения, мягко говоря, странные. В нашем Заксобрании по поводу представительства от этой партии тоже есть большие вопросы. Чем они будут заниматься и как они себя проявят, есть определённые сомнения. Посмотрим через полгода, насколько эта партия соответствует своим замахам и запросам общества, – отметил Анатолий Гагарин.

Какова судьба бывших депутатов от Свердловской области Александр Петров стал избранным депутатом Государственной думы от Еврейской автономной области. Дмитрий Ионин с планами пока ещё не определился. «Я в настоящее время определяюсь со своим будущим и пониманием, где и в каком статусе буду трудиться. Есть несколько вариантов, в том числе в части работы в органах исполнительной власти в нескольких регионах. Стараюсь сделать верный выбор и в той или иной степени продолжить работу, которую вёл эти годы», – написал политик в своём телеграмм-канале. Андрей Ветлужских продолжит свою деятельность по линии профсоюзов: – Я в 2020 году избран на 5 лет председателем ФПСО, сейчас на общественных началах, буду в штате снова. И меня избрали председателем Союза ветеранских организаций предприятий, это федеральный проект, которым я также буду заниматься, – поделился планами с «ОГ» глава ФПСО. Чем будет заниматься Игорь Торощин, выяснить не удалось.

Мнение Анатолий ГАГАРИН, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов: – Мы рассчитывали, что в Госдуму и ЗССО пройдут и другие партии, чтобы было более широкое представительство политического спектра, но, к сожалению, этого не произошло. Будем надеяться, что в следующем цикле обновление с точки зрения партий будет более кардинальным. Статус-кво сохраняется, «Единая Россия» укрепила лидерство. Старые партии ослабевают, та же ЛДПР, одна из старейших партий, видимо, их ждут большие перемены. Новый состав подобрался профессиональный, почти все депутаты уже имели опыт работы в этом статусе — новичками будет легче освоиться — у них будет хорошая возможность обратиться за помощью к старшим коллегам. Один Павел Крашениников чего стоит, председатель комитета по государственному строительству и законодательству — это очень сильное представительство Свердловской области. Надеюсь, новый состав докажет свою полезность для региона и включённость в решение важных федеральных законов.

Цифры Всего в ЦИК РФ поступило 72 письменных заявления об отказе от получения мандатов депутатов Госдумы. 66 из них – от кандидатов «Единой России», 3 – от КПФР, 2 – от «Новых людей», 1 – от ЛДПР. В том числе ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам вакантные мандаты лидеров федерального списка партии - Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелёвой.

Женщины-депутаты Госдумы Жанна Рябцева – не первая женщина-депутат, представляющая интересы Свердловской области в Государственной думе. В разных созывах от региона избирались: Тамара Токарева и Лариса Мишустина (I созыв), Светлана Гвоздева (II и III созывы), Галина Карелова (II созыв) и Лариса Фечина (VII созыв, исполняла депутатские полномочия с 13 апреля 2015 года по сентябрь 2016 года. Мандат депутата перешёл после сложения полномочий Игорем Бариновым).

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